Полуничний чізкейк без випічки: простий рецепт вишуканого десерту

Готовий чізкейк можна прикрасити ягодами і посипати тертим шоколадом.

Related video

Полуничний сезон потроху відходить, хоча в супермаркетах нестачі цих ягід не спостерігається цілий рік. Тому ми продовжуємо далі ділитися з вами цікавими рецептами десертів, основною складовою яких є полуниця. Сьогодні пропонуємо вашій увазі рецепт із блогу "Кулінарна книга", де розповідається, як приготувати ніжний полуничний чізкейк без випічки.

Полуничний чізкейк без випічки

Інгредієнти:

печиво — 200 г;

вершкове масло — 50 г;

кисломолочний сир — 400 г;

вершки 33% — 250 мл;

цукрова пудра — 150 г;

желатин — 15 г;

полуниця — 200 г.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити на крихту, додати розтоплене вершкове масло і перемішати. На дно форми висипати печиво і сформувати корж. Його потрібно добре утрамбувати. Можна для цього скористатися склянкою або товкачем для картоплі. Відправити в холодильник.

Желатин залити молоком, перемішати і залишити до набрякання.

Кисломолочний сир з'єднати разом із половиною цукрової пудри і перемішати до однорідності.

Холодні вершки разом із другою половиною цукрової пудри збити міксером до стійких піків.

До кисломолочного сиру додати збиті вершки, обережно перемішати. Викласти сирну масу на корж, розрівняти і залишити в холодильнику на кілька годин.

Раніше Фокус писав, як приготувати полуничне суфле і хачапурі з полуницею .