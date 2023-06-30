Класичний імеретинський хачапурі: найкращий рецепт від грузинського кухаря

Хачапурі — це традиційна грузинська страва, але в кожному регіоні її готують по-своєму.

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Справжній хачапурі приготувати просто. Досить просто дотримуватися дозування продуктів. Утім, це все умовності, адже хачапурі готують у кожній грузинській сім'ї, і там, напевно, кількість інгредієнтів ніхто не відміряє на вагах.

Цікаво, але хачапурі по-імеретинськи в оригіналі готують зі справжнім імеретинським сиром, який за консистенцією скоріше нагадує сир, ніж сир. Рецептом поділилася блогер anta_shartava, яка вже багато років живе в Грузії.

Класичний імеретинський хачапурі

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 500 г;

вода 300 мл;

цукор — 1 ч. л.;

дрібка солі;

сухі дріжджі — 1,5 чайної ложки;

рослинна олія — 100 мл.

Для начинки:

сир імеретинський — 1 кг (або сулугуні).

Борошно просійте в глибоку миску, додайте дріжджі, сіль, цукор, олію та воду. Вода має бути теплою, щоб дріжджі "запрацювали".

Усе ретельно перемішайте до однорідності.

Накрийте миску з тістом, залиште на тридцять-сорок хвилин. Розділіть тісто на стільки порцій, скільки хочете зробити хачапурі, але врахуйте, що кожний має вміщатися у форму, тож дивіться самі.

Щоб зробити начинку, потрібно крупно натерти весь сир. Можна додати трохи вершкового масла. Якщо сир жирний, можна обійтися і без масла: начинка має бути досить пухкою.

Порції тіста розкачайте качалкою в кола. Викладіть у центр кожного кола 150 грамів сирної начинки, краї тіста з'єднайте і защипніть. Трохи присипте хачапурі борошном і знову розкачайте качалкою до товщини 8-10 мм. Діаметр визначається розмірами форм для випічки.

Проколіть хачапурі по периметру, відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, і печіть до готовності. Це займе близько 30 хвилин. Перед подачею змастіть скоринку хачапурі вершковим маслом.

Також ви можете приготувати смачну шаурму. Готувати цю страву вуличної кухні вдома дуже просто. І додати можна стільки начинки, скільки захочеться.