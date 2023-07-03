Солодкий початок дня: рецепт шоколадної бомби

Готовий пиріг можна полити шоколадною пастою або розтопленим шоколадом.

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Почати день зі шматочка шоколадної випічки — чудовий спосіб підняти собі настрій і зарядитися енергією. Пропонуємо вам приготувати дуже смачний пиріг, на який піде зовсім небагато часу. Свою назву десерт виправдовує повною мірою і припаде до смаку всім, хто обожнює шоколад. Рецептом солодощів поділилися в блозі "Збірник рецептів".

Шоколадна бомба

Інгредієнти:

молоко — 200 мл;

цукор — 200 г;

какао-порошок — 4 ст. л;

яйця — 2 шт;

борошно — 250 г;

розпушувач — 10 г;

рослинна олія — 100 мл;

шоколадна паста — 3-4 ст. л;

свіжа полуниця.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати молоко, цукор і какао. Туди ж додати яйця і перемішати ще раз. До отриманої маси додати просіяне борошно, змішане з розпушувачем, добре перемішати, а в самому кінці влити олію.

У змащену олією форму влити масу і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Готовність перевірити, проткнувши випічку дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, то пиріг готовий.

Остудити пиріг, полити його шоколадною пастою або розтопленим шоколадом, прикрасити ягодами полуниці та гілочками м'яти.

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