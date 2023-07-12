Простий салат із недорогих продуктів: рецепт смачної страви з перловки
Ця страва підійде навіть тим, хто не вживає м'ясо.
Салат із перловки з сумішшю овочів та бобових — апетитна та повноцінна страва. Це смачна альтернатива салатам із рисом, чи макаронами. І його можна доповнювати улюбленими інгредієнтами та сезонними овочами.
Ця страва ідеально підходить як смачна та легка основна страва. І вона підійде веганам та вегетаріанцям. Їм краще насолоджуватися теплим, щоб відчути текстуру інгредієнтів. Рецепт був опублікований на кулінарному сайті Cucchiaio.
І перш ніж готувати цю страву, вам потрібно зварити перловку. Як це зробити правильно, Фокус раніше вже розповідав. Несмачною ця дуже корисна каша виходить саме через те, що її неправильно готують і не замочують заздалегідь у холодній воді.
Салат із перловки з овочами
Інгредієнти:
- 300 г перлової крупи;
- 200 г уже відвареного нуту;
- 1 жовтий перець;
- 1 червоний перець;
- 2 цукіні, або кабачки;
- 1 баклажан;
- 100 г помідорів чері;
- 1 зубчик часнику;
- 1 чайна ложка копченої паприки;
- 1/2 чайної ложки насіння кмину;
- орегано, свіжий базилік, оливкова олія, сіль, перець.
Припустимо, що ви вже відварили нут і перловку та готові збирати салат. Спочатку займіться нутом: покладіть його в миску, додайте кмин, копчену паприку, сіль і щедро полийте олією. Перемішайте ложкою і перекладіть на деко, застелене пергаментом. Готуйте в розігрітій до 200 духовці протягом 20-25 хвилин, часто помішуючи.
Очистить овочі, потім наріжте перець кубиками, кабачки — півмісяцями, а баклажани — кубиками. Обсмажте овочі на сковорідці на сильному вогні з олією і зубчиком часнику, доки вони не стануть золотистими і м'якими. Посоліть, поперчіть і приправте сушеним орегано. Дайте охолонути. Очистить помідори та розріжте навпіл. Змішайте їх у невеликій мисці з невеликою кількістю олії, дрібкою солі, перцю та сушеним орегано до свого смаку.
Додайте до перловки нут, перловку, приготовані овочі та свіжі помідори. Додайте нарізаний свіжий базилік і перемішайте.
Раніше Фокус писав, які ще смачні страви можна приготувати з простих круп.