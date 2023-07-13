Найкращі лимонні тістечка. Рецепт смачного десерту

Такі тістечка ще називають блонді, на противагу шоколадним брауні.

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Лимонні тістечка — це ароматні та смачні ласощі з унікальною текстурою. М'які, але компактні, вкриті солодкою глазур'ю та з легкою кислинкою, вони ідеально пасують до чаю і їх можна брати з собою на пікнік.

Лимонні брауні — дуже ароматна і цитрусова версія класичних американських солодощів. Зроблені з лимонним соком і цедрою, вони підкорюють буквально з першого укусу. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

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Це швидкий і простий рецепт, з яким впорається навіть недосвідчений кулінар. М'яке, але щільне тісто тане в роті, а глазур надає ніжної пікантності.

Лимонні брауні

Інгредієнти:

220 г цукру;

150 г борошна;

1 чайна ложка розпушувача без гірки;

цедра 1 лимона;

3 яйця кімнатної температури;

160 г вершкового масла;

2 чайні ложки фільтрованого лимонного соку.

Для глазурі:

110 г цукрової пудри;

2 чайні ложки фільтрованого лимонного соку;

цедра половинки лимона.

Щоб приготувати лимонні брауні, зберіть олію, цукор і цедру лимона в чашу планетарного міксера і перемішайте вінчиком, поки суміш не стане м'якою. Або перемішайте всі інгредієнти вінчиком. Додайте яйця по одному, а потім і лимонний сік. Усе добре перемішайте.

Потім додайте просіяне борошно і розпушувач і збивайте, поки суміш не стане однорідною. Перекладіть тісто у квадратну форму, попередньо змащену олією і застелену пергаментним папером.

Випікайте в розігрітій до 175 градусів духовці 20-25 хвилин або доки зубочистка, встромлена в корж, не буде виходити чистою і сухою. Вийміть із духовки і дайте охолонути протягом 10-15 хвилин, потім вийміть тістечка з форми і перекладіть на решітку. Тим часом приготуйте глазур: вінчиком змішайте цукрову пудру з лимонним соком і його цедрою до отримання однорідної суміші.

Вилийте глазур на поверхню торта і дайте їй повністю охолонути та затвердіти. Після розріжте торт на квадрати, щоб вийшли окремі тістечка.

Також ви можете приготувати дуже смачний яблучний пиріг.