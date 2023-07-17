Надзвичайно смачний теплий салат із картоплею та грибами: покроковий рецепт

Салат повноцінно може замінити одразу кілька страв.

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Якщо у вас немає часу довго стояти біля плити, щоб приготувати вечерю, пропонуємо зробити дуже ситний салат, який чудово вгамує голод і виручить тих, хто дуже зайнятий. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна. Салат, як випливає з його назви, необхідно подавати теплим.

Теплий салат

Інгредієнти:

картопля молода — 3 шт;

печериці — 200 г;

солоні огірки — 2 шт;

оливкова олія — 2 ст. л;

гірчиця — 0,5 ст. л;

мед — 0,5 ч. л;

соєвий соус — 1 ст. л;

часник — 1 зубчик;

асорті салату;

зелена цибуля/петрушка;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, відварити в мундирі в підсоленій воді до готовності, розрізати навпіл і обсмажити з усіх боків на вершковому маслі.

Печериці помити, порізати навпіл або на чотири частини й обсмажити на тій самій сковорідці.

Огірки порізати тонкими кільцями.

Для заправки змішати оливкову олію, гірчицю, мед, соєвий соус, натертий часник і перемішати.

На промите і просушене листя салату довільно викласти картоплю, гриби та огірки. Заправити соусом, посипати зеленою цибулею і петрушкою.

Раніше Фокус писав, як приготувати теплий салат із курячою печінкою.