Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Надзвичайно смачний теплий салат із картоплею та грибами: покроковий рецепт

салат, картопляний салат, їжа, теплий салат
Фото: kristina_ne_pp/instagram

Салат повноцінно може замінити одразу кілька страв.

Related video

Якщо у вас немає часу довго стояти біля плити, щоб приготувати вечерю, пропонуємо зробити дуже ситний салат, який чудово вгамує голод і виручить тих, хто дуже зайнятий. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна. Салат, як випливає з його назви, необхідно подавати теплим.

Теплий салат

Інгредієнти:

  • картопля молода — 3 шт;
  • печериці — 200 г;
  • солоні огірки — 2 шт;
  • оливкова олія — 2 ст. л;
  • гірчиця — 0,5 ст. л;
  • мед — 0,5 ч. л;
  • соєвий соус — 1 ст. л;
  • часник — 1 зубчик;
  • асорті салату;
  • зелена цибуля/петрушка;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, відварити в мундирі в підсоленій воді до готовності, розрізати навпіл і обсмажити з усіх боків на вершковому маслі.

Печериці помити, порізати навпіл або на чотири частини й обсмажити на тій самій сковорідці.

Огірки порізати тонкими кільцями.

Для заправки змішати оливкову олію, гірчицю, мед, соєвий соус, натертий часник і перемішати.

На промите і просушене листя салату довільно викласти картоплю, гриби та огірки. Заправити соусом, посипати зеленою цибулею і петрушкою.

Раніше Фокус писав, як приготувати теплий салат із курячою печінкою.