Надзвичайно смачний теплий салат із картоплею та грибами: покроковий рецепт
Салат повноцінно може замінити одразу кілька страв.
Якщо у вас немає часу довго стояти біля плити, щоб приготувати вечерю, пропонуємо зробити дуже ситний салат, який чудово вгамує голод і виручить тих, хто дуже зайнятий. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна. Салат, як випливає з його назви, необхідно подавати теплим.
Теплий салат
Інгредієнти:
- картопля молода — 3 шт;
- печериці — 200 г;
- солоні огірки — 2 шт;
- оливкова олія — 2 ст. л;
- гірчиця — 0,5 ст. л;
- мед — 0,5 ч. л;
- соєвий соус — 1 ст. л;
- часник — 1 зубчик;
- асорті салату;
- зелена цибуля/петрушка;
- вершкове масло.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, відварити в мундирі в підсоленій воді до готовності, розрізати навпіл і обсмажити з усіх боків на вершковому маслі.
Печериці помити, порізати навпіл або на чотири частини й обсмажити на тій самій сковорідці.
Огірки порізати тонкими кільцями.
Для заправки змішати оливкову олію, гірчицю, мед, соєвий соус, натертий часник і перемішати.
На промите і просушене листя салату довільно викласти картоплю, гриби та огірки. Заправити соусом, посипати зеленою цибулею і петрушкою.
Раніше Фокус писав, як приготувати теплий салат із курячою печінкою.