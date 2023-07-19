Смак літа взимку: простий рецепт вишневого варення

Це варення готують влітку, щоб насолоджуватися ним взимку.

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Вишневе варення — одне з найпопулярніших у світі. Солодке й ароматне, воно чудово підходить для млинців і оладок. Ним можна доповнювати йогурт і морозиво. А ще його можна використовувати як начинку для тортів.

Приготувати його нескладно, найскладніше в рецепті — це очистити ягоди від кісточок на самому початку, але зусилля будуть щедро винагороджені приголомшливим результатом. І головне, потрібно простерилізувати банки. Найкраще це зробити в гарячій воді, а потім залишити їх догори дном на чистому рушнику, щоб уся вода стекла.

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Рецептом смачного вишневого варення поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Вишневе варення

Інгредієнти:

2 кг вишні;

1 кг цукру;

1 лимон.

Для початку помийте ягоди під проточною водою, злийте воду і видаліть кісточки.

Покладіть вишню в каструлю з товстим дном, засипте цукром і залиште в прохолодному місці на 3 години. Збризніть ягоди лимонним соком, перемішайте і поставте на вогонь.

Коли суміш закипить, варити варення півтори години або в будь-якому разі до досягнення потрібної густоти.

Час від часу перемішуйте варення. Щоб перевірити, чи готове воно, покладіть краплю на блюдце та нахиліть його: якщо крапля стікає повільно, варення готове, в іншому разі продовжуйте варити ще кілька хвилин і повторіть спробу.

Щойно варення буде готове, зніміть його з вогню і ще гарячим перекладіть у попередньо продезінфіковані гарячою водою банки.

Закрийте герметичними кришками та переверніть їх догори дном до повного охолодження: так створиться вакуум.

Варення з вишні відразу готове до вживання, але якщо ви хочете зберегти його до зими, то зберігайте банки в сухому, захищеному від світла місці.

Раніше Фокус писав про те, як приготувати варення з чорної смородини.