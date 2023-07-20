Кекс із горіхами: простий рецепт десерту за 30 хвилин

Під час подачі кекс посипати цукровою пудрою і порізати на порційні шматочки.

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М'який кекс із горіховим смаком, що тане в роті, — що може бути смачнішим до обіднього чаювання. До того ж його легко приготувати, якщо гості на порозі. Пропонуємо зробити цей десерт за рецептом із блогу "Рецепти щодня" і потішити себе апетитною випічкою.

Горіховий кекс за 30 хвилин

Інгредієнти:

яйце — 2 шт;

ванілін — 6 г;

вершкове масло — 100 г;

розпушувач — 10 г;

борошно — 200 г;

цукор — 100 г;

родзинки — 100 г;

волоські горіхи — 100 г.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді або чаші міксера яйця збити в піну, додавши ванілін і цукор, потім ще раз добре збити, щоб цукор розчинився.

Туди ж додати тепле вершкове масло, знову все перемішати до однорідності.

Ізюм попередньо замочити в гарячій воді на 10 хвилин. Добре промити. Волоські горіхи нарізати. Краще попередньо їх трохи прожарити на сухій сковорідці.

Додати в масляну суміш родзинки, розпушувач і борошно. Замісити однорідне тісто без грудочок, яке потім відправити у форму, викласти рівним шаром і посипати зверху горіхами. Щоб кекс не пригорів, можна форму попередньо застелити просиліконеним пергаментним папером.

Випікати кекс необхідно в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин.

Під час подачі кекс посипати цукровою пудрою і порізати на порційні шматочки.

Раніше Фокус писав, як приготувати кекси з сезонними ягодами.