Кекс із горіхами: простий рецепт десерту за 30 хвилин
Під час подачі кекс посипати цукровою пудрою і порізати на порційні шматочки.
М'який кекс із горіховим смаком, що тане в роті, — що може бути смачнішим до обіднього чаювання. До того ж його легко приготувати, якщо гості на порозі. Пропонуємо зробити цей десерт за рецептом із блогу "Рецепти щодня" і потішити себе апетитною випічкою.
Горіховий кекс за 30 хвилин
Інгредієнти:
- яйце — 2 шт;
- ванілін — 6 г;
- вершкове масло — 100 г;
- розпушувач — 10 г;
- борошно — 200 г;
- цукор — 100 г;
- родзинки — 100 г;
- волоські горіхи — 100 г.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді або чаші міксера яйця збити в піну, додавши ванілін і цукор, потім ще раз добре збити, щоб цукор розчинився.
Туди ж додати тепле вершкове масло, знову все перемішати до однорідності.
Ізюм попередньо замочити в гарячій воді на 10 хвилин. Добре промити. Волоські горіхи нарізати. Краще попередньо їх трохи прожарити на сухій сковорідці.
Додати в масляну суміш родзинки, розпушувач і борошно. Замісити однорідне тісто без грудочок, яке потім відправити у форму, викласти рівним шаром і посипати зверху горіхами. Щоб кекс не пригорів, можна форму попередньо застелити просиліконеним пергаментним папером.
Випікати кекс необхідно в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин.
Під час подачі кекс посипати цукровою пудрою і порізати на порційні шматочки.
Раніше Фокус писав, як приготувати кекси з сезонними ягодами.