Картопляні галушки: як приготувати справжні італійські ньокки

Картопляні ньокки — це чудова основа для різноманітних страв із соусами.

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Картопляні галушки, які в Італії називають ньоккі, можна купити в магазині, або приготувати самому. Це чудова основа для страв із соусами, і їх можна приготувати про запас, заморозивши в морозилці. І варити їх можна замороженими, що дуже зручно.

Варто запам'ятати, що ньокки не готують із молодої картоплі, вона для цього занадто водяниста. Кількість борошна завжди трохи варіюється залежно від вологості картоплі, але вона ніколи не має бути занадто великою, інакше галушки вийдуть занадто твердими. Рецепт ідеальних ньоккі опублікували на кулінарному сайті Cucchiaio.

Картопляні галушки ньоккі

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

300 г борошна;

1 яйце;

сіль;

щіпка мускатного горіха (за бажанням).

Приготувати картопляні ньокки дуже просто. Спочатку промийте картоплю і варіть її в мундирі близько 30 хвилин або поки вона не стане дуже м'якою. Злийте воду, дайте картоплі трохи охолонути, потім очистіть її та пропустіть через картоплем'ялку, поки вона ще гаряча. Зберіть пюре на робочій поверхні, дерев'яній дошці для випікання, додайте борошно і сіль (і мускатний горіх за бажанням).

Вбийте яйце і змішайте всі інгредієнти спочатку виделкою, а потім руками. Тісто має вийти м'яким і нелипким. Залежно від сорту картоплі і, отже, рівня її вологості може знадобитися додати трохи більше борошна, але не більше того: занадто багато борошна робить галушки жорсткими.

Коли тісто буде готове, розділіть його на 4-5 частин. Візьміть кожну порцію і сформуйте довгу ковбаску завтовшки трохи більше пальця. Наріжте ковбаску шматочками завширшки в пару сантиметрів.

Продовжуйте таким же чином, поки не закінчиться все тісто. Тепер візьміть отримані шматочки, округляйте їх на долоні та прокотіть кожен на спеціальному пристосуванні, ріганьйоккі, або на зубцях виделки, злегка натискаючи пальцем, щоб отримати класичну злегка увігнуту та рифлену форму. Це потрібно, щоб галушки краще вбирали соус.

Можете готувати ньокки одразу — їх відварюють до напівготовності та доводять до готовності на сковорідці разом із соусами. Або ж ви можете їх заморозити про запас. У морозилку кладіть їх так, щоб вони не стикалися і не склеювалися, а коли ньоккі заморозяться — пересипте їх у контейнер, або пакет.

Раніше Фокус розповідав, із чим можна подавати ньоккі. Наприклад. Спробуйте приготувати простий томатний соус із базиліком. Або просто доповніть свої картопляні галушки підсмаженим беконом.