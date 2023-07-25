Тартифлет: як приготувати смачну страву французької кухні (відео)
Фішка цього рецепта в тому, що під час запікання сир плавиться, потрапляє у вершки, і виходить неймовірно смачний і ситний соус.
Роздуми на тему "Що приготувати на сніданок/обід/вечерю" — головний біль кожної господині. Хочеться порадувати себе та близьких чимось цікавим, смачним і новим, а фантазія не видає нічого оригінального? Спробуйте приготувати тартіфлет. Це старовинна страва із Савойї у Французьких Альпах і з долини Аоста. Її готують із картоплею, сиром реблошон, беконом і цибулею. Також можна додати трохи білого вина. Як її приготувати в домашніх умовах, щоб вона вийшла нічим не гіршою за оригінал, розповіла у своєму кулінарному блозі Крістіна.
Тартифлет
Інгредієнти:
- картопля — 500 г;
- бекон сирокопчений — 1 упаковка;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- Часник — 2 зубчики;
- вершки 20% — 200 мл;
- сир брі — 1-2 шт
Спосіб приготування:
Картоплю добре помити і відварити в підсоленій воді до готовності. На сковорідці розігріти олію, злегка розігріти пропущений через прес часник, додати дрібно порізану цибулю й обсмажити до м'якості. Потім туди ж додати бекон і смажити доти, доки він стане золотистим.
На деко, застелене пергаментним папером, викласти картоплю, потім туди ж відправити бекон з цибулею і часником, залити все вершками і викласти зверху сир, порізаний брусочками.
Поставити деко в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.
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