Тартифлет: як приготувати смачну страву французької кухні (відео)

Фішка цього рецепта в тому, що під час запікання сир плавиться, потрапляє у вершки, і виходить неймовірно смачний і ситний соус.

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Роздуми на тему "Що приготувати на сніданок/обід/вечерю" — головний біль кожної господині. Хочеться порадувати себе та близьких чимось цікавим, смачним і новим, а фантазія не видає нічого оригінального? Спробуйте приготувати тартіфлет. Це старовинна страва із Савойї у Французьких Альпах і з долини Аоста. Її готують із картоплею, сиром реблошон, беконом і цибулею. Також можна додати трохи білого вина. Як її приготувати в домашніх умовах, щоб вона вийшла нічим не гіршою за оригінал, розповіла у своєму кулінарному блозі Крістіна.

Тартифлет

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

бекон сирокопчений — 1 упаковка;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

Часник — 2 зубчики;

вершки 20% — 200 мл;

сир брі — 1-2 шт

Спосіб приготування:

Картоплю добре помити і відварити в підсоленій воді до готовності. На сковорідці розігріти олію, злегка розігріти пропущений через прес часник, додати дрібно порізану цибулю й обсмажити до м'якості. Потім туди ж додати бекон і смажити доти, доки він стане золотистим.

На деко, застелене пергаментним папером, викласти картоплю, потім туди ж відправити бекон з цибулею і часником, залити все вершками і викласти зверху сир, порізаний брусочками.

Поставити деко в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати мексиканську кесаділью .