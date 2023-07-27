Літня насолода: швидке кавунове морозиво з мінімуму продуктів (відео)
Подавати десерт можна як у кавуні, прикрасивши гілочками м'яти, так і розклавши в креманки.
Кавун — одна з найсмачніших і найулюбленіших ягід як серед дітей, так і серед дорослих. Він смакує охолодженим у спекотну погоду, насичує і втамовує спрагу. А ще з нього можна приготувати дуже смачне морозиво, використавши лише кілька інгредієнтів. Як зробити такий простий і швидкий освіжаючий десерт, розповіла відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Кавунове морозиво
Інгредієнти:
- половина кавуна;
- мед або натуральний сироп;
- сік половини лимона;
- свіжа м'ята для прикраси.
Спосіб приготування:
Кавун розрізати навпіл. З однієї половини повністю вийняти м'якоть, прибрати всі кісточки, розкласти її на лист, застелений пергаментом, і відправити в морозилку до повного замерзання.
Коли м'якоть замерзне, перекласти її в чашу блендера, додати трохи меду або натурального сиропу, сік половини лимона і будь-які заморожені ягоди.
Усе ретельно перебити блендером, поки маса не стане однорідною. Перекласти все назад у порожню половинку кавуна, розрівняти. Спочатку морозиво буде трохи розсипчастим, але потім розтане і стане більш однорідним. Подавати десерт можна як у кавуні, прикрасивши гілочками м'яти, так і розклавши в креманки.
Раніше Фокус писав про сім корисних властивостей кавуна.