Літня насолода: швидке кавунове морозиво з мінімуму продуктів (відео)

Подавати десерт можна як у кавуні, прикрасивши гілочками м'яти, так і розклавши в креманки.

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Кавун — одна з найсмачніших і найулюбленіших ягід як серед дітей, так і серед дорослих. Він смакує охолодженим у спекотну погоду, насичує і втамовує спрагу. А ще з нього можна приготувати дуже смачне морозиво, використавши лише кілька інгредієнтів. Як зробити такий простий і швидкий освіжаючий десерт, розповіла відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Кавунове морозиво

Інгредієнти:

половина кавуна;

мед або натуральний сироп;

сік половини лимона;

свіжа м'ята для прикраси.

Спосіб приготування:

Кавун розрізати навпіл. З однієї половини повністю вийняти м'якоть, прибрати всі кісточки, розкласти її на лист, застелений пергаментом, і відправити в морозилку до повного замерзання.

Коли м'якоть замерзне, перекласти її в чашу блендера, додати трохи меду або натурального сиропу, сік половини лимона і будь-які заморожені ягоди.

Усе ретельно перебити блендером, поки маса не стане однорідною. Перекласти все назад у порожню половинку кавуна, розрівняти. Спочатку морозиво буде трохи розсипчастим, але потім розтане і стане більш однорідним. Подавати десерт можна як у кавуні, прикрасивши гілочками м'яти, так і розклавши в креманки.

Раніше Фокус писав про сім корисних властивостей кавуна.