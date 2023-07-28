Вишукано і незвично: рецепт салату з хрусткими баклажанами

Смажені баклажани надають салату особливого смаку.

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Рецептів салатів із баклажанами дуже багато, оскільки цей овоч користується заслуженою популярністю завдяки своєму смаку та корисним властивостям. Однак сьогодні ми пропонуємо спробувати салат із хрусткими баклажанами за рецептом блогерки Таті Чуднової. Думаємо, для багатьох такий рецепт стане справжньою знахідкою.

Салат із хрусткими баклажанами

Інгредієнти:

баклажан — 1 шт;

сіль;

крохмаль;

помідор — 1 шт;

петрушка/кінза;

моцарела у власному соку;

бальзамічний соус.

Спосіб приготування:

Баклажан помити, нарізати кубиками, скласти в миску, посолити і залишити на 15 хвилин, щоб зійшли зайва гіркота і волога.

Далі баклажани змішати з крохмалем, обтрусити з них усе зайве й обсмажити на великій кількості олії до золотистого кольору. Бажано після цього покласти баклажан на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

Помідор порізати великими кубиками, петрушку або іншу зелень порвати руками, сир порвати на шматочки. Усе скласти на блюдо і полити соусом.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат з курячою печінкою і полуницею.