Смачна страва на вечерю: рецепт курки по-селянськи з овочами

Це проста і ситна страва, яка дуже просто готується.

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Курка по-селянськи — це проста і смачна друга страва на основі курки, картоплі, гороху і томатів, яка готується в одній каструлі, або глибокій сковороді. Її можна приготувати заздалегідь і розігріти, коли буде потрібно.

За бажання замість гороху можна використовувати інші бобові, наприклад, боби або стручкову квасолю. Можна також використовувати будь-які сезонні овочі, які вам подобаються. Головне не виключати з цього рівняння курку і томати — вони тут важливі. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Курка по-селянськи

Інгредієнти:

1 кг шматочків курки;

1 селера;

1 морква;

1 цибулина;

2 середні картоплини;

200 г свіжого або замороженого горошку;

300 мл томатного пюре;

оливкова олія;

1 шматочок вершкового масла;

свіжий базилік;

сіль, перець.

Дрібно наріжте селеру, моркву та цибулю й обсмажте їх у великій каструлі разом з оливковою олією та вершковим маслом. Коли вони стануть прозорими, додайте курку.

Дайте курці ароматизуватися протягом кількох хвилин, потім додайте томатне пюре і перемішайте. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні близько 30 хвилин. Після закінчення цього часу додайте очищену і нарізану кубиками картоплю, горох і подрібнений вручну базилік.

Приправте сіллю та перцем і тушкуйте ще 20-30 хвилин. Курка по-селянськи готова.

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