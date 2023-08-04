Смачна страва на вечерю: рецепт курки по-селянськи з овочами
Це проста і ситна страва, яка дуже просто готується.
Курка по-селянськи — це проста і смачна друга страва на основі курки, картоплі, гороху і томатів, яка готується в одній каструлі, або глибокій сковороді. Її можна приготувати заздалегідь і розігріти, коли буде потрібно.
За бажання замість гороху можна використовувати інші бобові, наприклад, боби або стручкову квасолю. Можна також використовувати будь-які сезонні овочі, які вам подобаються. Головне не виключати з цього рівняння курку і томати — вони тут важливі. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.
Курка по-селянськи
Інгредієнти:
- 1 кг шматочків курки;
- 1 селера;
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- 2 середні картоплини;
- 200 г свіжого або замороженого горошку;
- 300 мл томатного пюре;
- оливкова олія;
- 1 шматочок вершкового масла;
- свіжий базилік;
- сіль, перець.
Дрібно наріжте селеру, моркву та цибулю й обсмажте їх у великій каструлі разом з оливковою олією та вершковим маслом. Коли вони стануть прозорими, додайте курку.
Дайте курці ароматизуватися протягом кількох хвилин, потім додайте томатне пюре і перемішайте. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні близько 30 хвилин. Після закінчення цього часу додайте очищену і нарізану кубиками картоплю, горох і подрібнений вручну базилік.
Приправте сіллю та перцем і тушкуйте ще 20-30 хвилин. Курка по-селянськи готова.
Також ви можете приготувати дуже смачну страву з курячих грудок із солодким перцем.