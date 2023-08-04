Найсмачніший пиріг: рецепт грушевого тарта
Для цього пирога тісто можна приготувати самому, але краще купити в магазині — це заощадить час.⠀
Якщо ви любите груші, листкове тісто та пироги — то цей рецепт для вас. Звичайно, тісто можна приготувати і самостійно, але це займе багато часу. Тож краще купити його в магазині.
Листкове тісто можна використовувати як для солоної випічки, так і для солодкої. У рецепті, яким поділилася відома шеф-кухарка і кулінарний блогер Валентина Саєнко, його вдало доповнюють груші. Груші краще обирати тверді та не надто соковиті. Інакше тісто промокне, поки ви печете пиріг.
Тарт із грушами
Інгредієнти:
- тісто листкове — 250 г;
- груша — 3 шт;
- цукор — 100 г;
- вода — 100 мл;
- масло вершкове — 20 г;
- імбир сухий — кілька щіпок;
- чебрець 2-3 гілочки;
- один жовток 1 (не обов'язково);
- молоко 1 ст. л. (не обов'язково).
Грушу очистить від шкірки та виріжте серединки. Наріжте кожну на шість частин. У сковорідку з товстим дном насипте цукор і залийте водою.
Зачекайте, поки вода випарується і почне утворюватися карамель. У цей момент не мішайте суміш. Щойно сироп почне змінювати колір — викладайте скибочки груші. Зверху посипте чебрецем і сушеним імбиром.
Тушкуємо буквально кілька хвилин на середньому вогні, переверніть і знову томіть у карамелі. Поки наша груша готується — розкачайте листкове тісто за розміром форми. Перекладіть грушу у форму, полийте сиропом, що залишився в сковороді. За бажання можна посипати горіхами, наприклад пелюстками мигдалю. Накрийте тістом, підіткнувши його під грушеву начинку, як під ковдру.
Змастіть жовтком із ложкою молока і запікайте за 200 градусів близько 20 хвилин. Тісто має зарум'янитися. Після діставайте, почекайте хвилин 10, покладіть зверху тарілку і переверніть тарт.
Цей пиріг смачно їсти теплим, за бажання можна додати морозива та збитих вершків.
Також ви можете приготувати смачне хрустке печиво за італійським рецептом.