Літня вечеря: рецепт смачного салату з куркою
Класичний курячий салат — ідеальний рецепт для спекотної погоди.
Коли спекотно, то не хочеться довго стояти біля плити. Тож такий салат, як цей — це ідеальний варіант для літньої вечері. Він не потребує особливих навичок приготування.
Ви можете використати для нього готову курку гриль, або просто запечіть у духовці чи на сковорідці кілька курячих грудок. До того ж це чудовий рецепт, якщо у вас залишилася готова курка, а ви не хочете їсти її просто так. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.
Класичний курячий салат
Інгредієнти:
- 1 холодна смажена курка (або варена курка);
- салат (будь-який на ваш смак);
- 2 варених яйця;
- 15-20 зелених оливок без кісточок;
- 2 анчоуси в олії;
- майонез;
- білий винний оцет;
- оливкова олія, сіль, перець.
Щоб приготувати класичний курячий салат, помийте, висушіть і нарвіть листя салату.
Видаліть шкіру і кістки з курки, потім руками наріжте грудку, стегно і крильця на смужки. Вони не обов'язково мають бути одного розміру. Додайте цілі оливки та нарізане філе анчоусів. Анчоуси додадуть пікантності. Але якщо їх у вас немає — не біда. Без них теж буде смачно.
Приготуйте заправку вінегрет, помістивши оливкову олію, оцет, сіль і перець у невелику миску. Змішайте гарненько. Є секрет, як зробити заправку більш однорідною. Просто помістіть усі інгредієнти для неї в баночку, щільно закрийте і добре потрясіть.
Заправте курячий салат приготованим соусом вінегрет. Також додайте нарізані шматочками зварені круто яйця і добре перемішайте.
Додайте кілька ложок майонезу і подавайте класичний курячий салат відразу ж або зберігайте його в холодильнику до готовності до вживання. Деякі чудові варіанти курячого салату включають додавання помідорів чері та грінок.
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