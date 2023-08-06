Літня вечеря: рецепт смачного салату з куркою

Класичний курячий салат — ідеальний рецепт для спекотної погоди.

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Коли спекотно, то не хочеться довго стояти біля плити. Тож такий салат, як цей — це ідеальний варіант для літньої вечері. Він не потребує особливих навичок приготування.

Ви можете використати для нього готову курку гриль, або просто запечіть у духовці чи на сковорідці кілька курячих грудок. До того ж це чудовий рецепт, якщо у вас залишилася готова курка, а ви не хочете їсти її просто так. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Класичний курячий салат

Інгредієнти:

1 холодна смажена курка (або варена курка);

салат (будь-який на ваш смак);

2 варених яйця;

15-20 зелених оливок без кісточок;

2 анчоуси в олії;

майонез;

білий винний оцет;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати класичний курячий салат, помийте, висушіть і нарвіть листя салату.

Видаліть шкіру і кістки з курки, потім руками наріжте грудку, стегно і крильця на смужки. Вони не обов'язково мають бути одного розміру. Додайте цілі оливки та нарізане філе анчоусів. Анчоуси додадуть пікантності. Але якщо їх у вас немає — не біда. Без них теж буде смачно.

Приготуйте заправку вінегрет, помістивши оливкову олію, оцет, сіль і перець у невелику миску. Змішайте гарненько. Є секрет, як зробити заправку більш однорідною. Просто помістіть усі інгредієнти для неї в баночку, щільно закрийте і добре потрясіть.

Заправте курячий салат приготованим соусом вінегрет. Також додайте нарізані шматочками зварені круто яйця і добре перемішайте.

Додайте кілька ложок майонезу і подавайте класичний курячий салат відразу ж або зберігайте його в холодильнику до готовності до вживання. Деякі чудові варіанти курячого салату включають додавання помідорів чері та грінок.

Також, якщо ви любите курку, ви можете приготувати смачну курку з овочами по-селянськи .