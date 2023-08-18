Смачно, як у ресторані: рецепт курячих гомілок із молодою кукурудзою (відео)

Поєднання м'яса, овочів і молодої кукурудзи дарує неймовірну насолоду.

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Неймовірно смачні курячі гомілки з молодою кукурудзою, приготовані на сковорідці та подані з овочевим пюре — страва, яка нікого не залишить байдужим. Вона виходить не тільки дуже апетитною, а й має вигляд, як у найкращих ресторанах світу. Як її правильно готувати і подавати, розповів у своєму блозі відомий одеський кулінар Валерій Пономар.

Курячі гомілки на сковороді з молодою кукурудзою

Інгредієнти:

гомілки — 10 шт;

кукурудза молода -1 качан;

цибуля — 3 шт;

морква — 1 шт;

часник — 2-3 зубчики;

помідори — 2 шт;

лавровий лист — 2 шт;

гострий перець -1/2 шт (за смаком);

солодка паприка — 1 ч. л;

сіль і чорний перець за смаком;

вода 400 мл (щоб покрити гомілки до половини).

Спосіб приготування:

Курячі гомілки помити, висушити паперовим рушником, посипати сіллю і перцем, обсмажити на сковороді до рум'яної скоринки з усіх боків. Потім гомілки перекласти в інший посуд, а в ту ж олію, де смажилися гомілки, висипати нарізану великими кубиками цибулю, обсмажити до золотистого кольору, додати моркву, часник і помідори.

Усе перемішати і зверху на овочі викласти гомілки, додати молоду кукурудзу, нарізану кільцями, гострий перець, лавровий лист і солодку паприку, залити водою або курячим бульйоном, щоб вони покривали гомілки наполовину, довести до кипіння та зробити мінімальний вогонь.

Томити на повільному вогні під кришкою 35-40 хвилин. За 10 хвилин до готовності спробувати на солі і, за необхідності, досолити.

Кукурудзу і курку відкласти, всі інші овочі подрібнити в блендері на пюре.

Під час подачі на тарілку влити пюре, покласти кукурудзу і додати гомілки.

Раніше Фокус писав, як приготувати соковитий курячий шашлик у духовці.