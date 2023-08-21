Перекус на всі випадки життя: рецепт ватрушок із сиром і грибами
Від традиційних ватрушок ці відрізняються начинкою.
Ватрушка — це виріб зі здобного дріжджового тіста (можна і без дріжджів) у вигляді коржика із загнутими краями, в середині якого міститься начинка, як правило, з сиру, рідше з варення або повидла. Традиційно їх подають до чаю або кави. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ватрушку, яка ідеально підійде як перекус: до школи, на роботу або на прогулянку. На відміну від традиційної, у цій в якості начинки — сир і куряче м'ясо. Рецептом приготування поділилися в блозі "Рецепти щодня".
Ватрушки з грибами та сиром
Інгредієнти:
Для тіста:
- сир 0-2% — 180 г;
- борошно — 6 ст. л;
- розпушувач — 1/2 ч. л;
- яйце — 1 шт;
- сіль, приправи — за смаком
Для начинки:
- печериці — 150-200 г;
- цибуля — 1 шт;
- сіль — дрібка;
- сир — 40 г.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати яйця, сир, просіяне борошно і сіль, замісити тісто. Розділити його на чотири частини, сформувати кульки, викласти їх на силіконовий килимок і сплюснути, сформувати ватрушку з бортиками.
Щоб тісто не прилипало до рук, краще змочувати їх у воді.
Готові ватрушки відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, проколовши виделкою в кількох місцях.
Цибулю почистити, порізати й обсмажити на середньому вогні на олії або вершковому маслі до золотистого кольору, додати нарізані печериці, трохи солі й смажити до золотистого кольору хвилин 10. Викласти начинку у ватрушки, посипати натертим сиром і відправити в духовку ще на 10 хвилин.
Раніше Фокус розповідав, як приготувати смачний пиріг із кабачків із куркою.