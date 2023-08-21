Перекус на всі випадки життя: рецепт ватрушок із сиром і грибами

Від традиційних ватрушок ці відрізняються начинкою.

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Ватрушка — це виріб зі здобного дріжджового тіста (можна і без дріжджів) у вигляді коржика із загнутими краями, в середині якого міститься начинка, як правило, з сиру, рідше з варення або повидла. Традиційно їх подають до чаю або кави. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ватрушку, яка ідеально підійде як перекус: до школи, на роботу або на прогулянку. На відміну від традиційної, у цій в якості начинки — сир і куряче м'ясо. Рецептом приготування поділилися в блозі "Рецепти щодня".

Ватрушки з грибами та сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

сир 0-2% — 180 г;

борошно — 6 ст. л;

розпушувач — 1/2 ч. л;

яйце — 1 шт;

сіль, приправи — за смаком

Для начинки:

печериці — 150-200 г;

цибуля — 1 шт;

сіль — дрібка;

сир — 40 г.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати яйця, сир, просіяне борошно і сіль, замісити тісто. Розділити його на чотири частини, сформувати кульки, викласти їх на силіконовий килимок і сплюснути, сформувати ватрушку з бортиками.

Щоб тісто не прилипало до рук, краще змочувати їх у воді.

Готові ватрушки відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, проколовши виделкою в кількох місцях.

Цибулю почистити, порізати й обсмажити на середньому вогні на олії або вершковому маслі до золотистого кольору, додати нарізані печериці, трохи солі й смажити до золотистого кольору хвилин 10. Викласти начинку у ватрушки, посипати натертим сиром і відправити в духовку ще на 10 хвилин.

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