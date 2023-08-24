Найніжніший десерт: рецепт горіхового торта з білим шоколадом

Цей торт відмінно зберігається в холодильнику і порадує вас і влітку і взимку.

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Якщо ви любите білий шоколад, ніжний бісквіт і пробувати нові рецепти випічки, то цей рецепт вам точно сподобається. Горіховий торт із білим шоколадом, це один із тих тортів, які можна їсти зимовим днем разом із чаєм, а влітку — діставши його охолодженим із холодильника.

В якості основи для цього рецепта використовується фундук, але ви легко можете замінити його мигдалем або будь-якими іншими горіхами, які вам подобаються. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Ho voglia di dolce.

Інгредієнти вказані на форму для торта діаметром 24 см.

Горіховий торт із білим шоколадом

Інгредієнти:

Для тіста:

4 яйця;

130 г цукрового піску;

100 г борошна;

100 г очищеного і підсмаженого фундука;

100 г молока;

90 г арахісової або соняшникової олії;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1 щіпка солі.

Для крему:

250 г молока;

20 г кукурудзяного крохмалю;

30 г цукрового піску;

екстракт ванілі;

200 г білого шоколаду хорошої якості;

1 шматочок вершкового масла (за бажанням).

У миску додайте кукурудзяний крохмаль, цукровий пісок, трохи перемішайте і в два прийоми додайте молоко. Це необхідно, щоб у кремі не утворювалися грудочки.

Доведіть до кипіння, помішуючи, поки крем не загусне. Додайте білий шоколад, почекайте кілька хвилин і перемішайте, щоб він повністю розплавився. Додайте трохи вершкового масла для гладкості і крем готовий. Відставте його і готуйте бісквіт.

Фундук дрібно подрібніть у міксері разом із ложкою цукру (із загальної кількості). Яйця та цукор збийте до збільшення об'єму втричі. Додайте молоко та масло, постійно збиваючи.

Додайте подрібнений фундук, просіяне борошно і розпушувач, 1 дрібку солі, добре перемішайте.

Вилийте половину суміші в змащену маслом форму для торта діаметром 24 см.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів приблизно 20 хвилин.

Вилийте крем із білого шоколаду за допомогою ложки, залиште краї вільними, а потім додайте решту суміші для тіста, починаючи ззовні і покриваючи всю основу. Випікати в духовці ще 20 хвилин.

Дати охолонути і посипте торт цукровою пудрою та подрібненим фундуком.

Влітку зберігайте торт у холодильнику і виймайте за 10 хвилин до їди.

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