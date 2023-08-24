Найніжніший десерт: рецепт горіхового торта з білим шоколадом
Цей торт відмінно зберігається в холодильнику і порадує вас і влітку і взимку.
Якщо ви любите білий шоколад, ніжний бісквіт і пробувати нові рецепти випічки, то цей рецепт вам точно сподобається. Горіховий торт із білим шоколадом, це один із тих тортів, які можна їсти зимовим днем разом із чаєм, а влітку — діставши його охолодженим із холодильника.
В якості основи для цього рецепта використовується фундук, але ви легко можете замінити його мигдалем або будь-якими іншими горіхами, які вам подобаються. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Ho voglia di dolce.
Інгредієнти вказані на форму для торта діаметром 24 см.
Горіховий торт із білим шоколадом
Інгредієнти:
Для тіста:
- 4 яйця;
- 130 г цукрового піску;
- 100 г борошна;
- 100 г очищеного і підсмаженого фундука;
- 100 г молока;
- 90 г арахісової або соняшникової олії;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 1 щіпка солі.
Для крему:
- 250 г молока;
- 20 г кукурудзяного крохмалю;
- 30 г цукрового піску;
- екстракт ванілі;
- 200 г білого шоколаду хорошої якості;
- 1 шматочок вершкового масла (за бажанням).
У миску додайте кукурудзяний крохмаль, цукровий пісок, трохи перемішайте і в два прийоми додайте молоко. Це необхідно, щоб у кремі не утворювалися грудочки.
Доведіть до кипіння, помішуючи, поки крем не загусне. Додайте білий шоколад, почекайте кілька хвилин і перемішайте, щоб він повністю розплавився. Додайте трохи вершкового масла для гладкості і крем готовий. Відставте його і готуйте бісквіт.
Фундук дрібно подрібніть у міксері разом із ложкою цукру (із загальної кількості). Яйця та цукор збийте до збільшення об'єму втричі. Додайте молоко та масло, постійно збиваючи.
Додайте подрібнений фундук, просіяне борошно і розпушувач, 1 дрібку солі, добре перемішайте.
Вилийте половину суміші в змащену маслом форму для торта діаметром 24 см.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів приблизно 20 хвилин.
Вилийте крем із білого шоколаду за допомогою ложки, залиште краї вільними, а потім додайте решту суміші для тіста, починаючи ззовні і покриваючи всю основу. Випікати в духовці ще 20 хвилин.
Дати охолонути і посипте торт цукровою пудрою та подрібненим фундуком.
Влітку зберігайте торт у холодильнику і виймайте за 10 хвилин до їди.
Якщо ви любите оригінальні десерти, то спробуйте спекти пишний торт без борошна.