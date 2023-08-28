Овочевий салат на зиму: рецепт універсальної заготовки
Цей рецепт обов'язково сподобається тим, хто любить овочі в будь-якому вигляді.
Сезон консервації — у самому розпалі, і зараз господині щосили фасують по банках під кришечку овочі. Благо, в огірках і помідорах нестачі немає. Серед безлічі рецептів салатів і лечо складно вибрати одразу "свій", проте є такі рецепти, які з першого разу стають улюбленими. Один із таких — рецепт овочевого салату з кулінарного блогу "Домашня консервація".
Овочевий салат на зиму
Інгредієнти:
- огірки – 1 кг;
- помідори – 1 кг;
- капуста – 400 г;
- перець – 250 г;
- цибуля – 250 г
- пучок петрушки;
- олія рослинна – 150 мл;
- сіль – 1,5 ст. л;
- оцет 9% – 2-3 ст. л;
- цукор – 4 ст. л.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно підготувати овочі. Капусту нашаткувати, огірки нарізати кружечками, а помідори шматочками. Цибулю почистити і порізати півкільцями, перець — соломкою, петрушку порубати.
Усі овочі змішати у великій мисці, додати олію, сіль, цукор і оцет. Перемішати і залишити на півтори-дві години, щоб овочі пустили сік. Періодично знову перемішувати.
Після цього овочі розкласти по банках. Прикрити кришками і поставити стерилізуватися. Півлітрові банки стерилізувати 10-12 хвилин після закипання води. Потім кришки щільно закрити. Банки перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати салат у темному й прохолодному місці.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".