Овочевий салат на зиму: рецепт універсальної заготовки

Цей рецепт обов'язково сподобається тим, хто любить овочі в будь-якому вигляді.

Related video

Сезон консервації — у самому розпалі, і зараз господині щосили фасують по банках під кришечку овочі. Благо, в огірках і помідорах нестачі немає. Серед безлічі рецептів салатів і лечо складно вибрати одразу "свій", проте є такі рецепти, які з першого разу стають улюбленими. Один із таких — рецепт овочевого салату з кулінарного блогу "Домашня консервація".

Овочевий салат на зиму

Інгредієнти:

огірки – 1 кг;

помідори – 1 кг;

капуста – 400 г;

перець – 250 г;

цибуля – 250 г

пучок петрушки;

олія рослинна – 150 мл;

сіль – 1,5 ст. л;

оцет 9% – 2-3 ст. л;

цукор – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно підготувати овочі. Капусту нашаткувати, огірки нарізати кружечками, а помідори шматочками. Цибулю почистити і порізати півкільцями, перець — соломкою, петрушку порубати.

Усі овочі змішати у великій мисці, додати олію, сіль, цукор і оцет. Перемішати і залишити на півтори-дві години, щоб овочі пустили сік. Періодично знову перемішувати.

Після цього овочі розкласти по банках. Прикрити кришками і поставити стерилізуватися. Півлітрові банки стерилізувати 10-12 хвилин після закипання води. Потім кришки щільно закрити. Банки перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати салат у темному й прохолодному місці.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".