Ідеально до сніданку: рецепт пишних японських млинців

Дораякі — це традиційні японські млинці, які готують від Токіо до Хоккайдо.

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Дораякі — японські млинці, які традиційно начиняють кремом із бобів адзукі. Але в цьому рецепті їх подають зі звичнішою начинкою: з горіхово-шоколадним кремом. Або просто з будь-якою іншою солодкою начинкою.

Дораяки своєю назвою вони зобов'язані слову "дора", що означає "гонг", інструменту, який ці ласощі нагадують своєю формою. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Дораякі

Інгредієнти:

200 г борошна;

180 г цукрового піску;

75 мл молока кімнатної температури;

1/2 пакетика розпушувача (8 г);

3 яйця кімнатної температури;

1 столова ложка меду;

рослинна олія.

Для начинки:

горіхово-шоколадний крем, або будь-яка начинка на ваш смак.

У мисці дуже добре збийте яйця з цукром, доки суміш не набубнявіє і не стане пінистою. Додайте мед, борошно та розпушувач. Перемішайте вінчиком.

Поступово додавайте молоко, постійно помішуючи. У вас має вийти густе тісто, яке потрібно залишити при кімнатній температурі та накрити харчовою плівкою приблизно на 20 хвилин. Нагрійте злегка змащену олією сковороду з антипригарним покриттям і вилийте невелику кількість тіста в центр. Смажте на повільному вогні до утворення бульбашок на поверхні. Переверніть і продовжуйте готувати.

Нафаршируйте дораяки, помістивши ложку горіхового і шоколадного крему в центр половини млинців з найменш просмаженого боку. Закрити рештою, стежачи, щоб найбільш просмажена частина залишилася зверху. Подавайте негайно.

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