Смачна та оригінальна страва: рецепт курячої грудки в молоці

Молочна курка — ніжна та соковита страва.

Related video

Курка в молоці — страва, яка ідеально доповнить гарнір на кшталт картопляного пюре чи рису.

Поєднання смаків створює симфонію збалансованих смаків, збагачену приправами й ароматами, що надають страві глибини. Рецептом поділилися на сайті Salsatilla.

Курка в молоці

Інгредієнти:

600 г курячої грудки;

180 мл молока;

борошно;

2 зубчики часнику;

свіжий розмарин;

свіжа петрушка;

рослинна олія;

сіль, чорний перець.

Наріжте курячу грудку невеликими шматочками, потім дрібно наріжте зубчики часнику, свіжий розмарин і свіжу петрушку.

Потім насипте в миску трохи борошна, приправте його сіллю і чорним перцем за смаком, потім обваляйте курячі нагетси в приправленому прянощами борошні, переконавшись, що вони добре покриті з усіх боків, потім обережно струсіть шматочки курки, щоб видалити надлишки борошна.

Тим часом у великій сковорідці нагрійте велику кількість рослинної олії. Додайте нарізані зубчики часнику та свіжий розмарин і злегка обсмажте, щоб вони віддали аромат.

Потім помістіть на сковорідку шматочки курки й обсмажуйте їх до золотистого кольору з усіх боків, переконавшись, що вони повністю готові всередині (це займе близько 8-10 хвилин).

Коли курка добре просмажиться, зменшіть вогонь до середнього-слабкого, потім влийте в каструлю молоко і продовжуйте готувати на середньо-слабкому вогні приблизно 10-15 хвилин, поки соус не загусне, а курка не стане м'якою і соковитою.

Час від часу помішуйте, щоб молоко не пригоріло до сковорідки, потім спробуйте соус і за потреби додайте сіль і перець.

Потім посипте молочну курку свіжою нарізаною петрушкою, щоб надати їй свіжості й аромату.

Нарешті, зніміть каструлю з вогню і дайте їй постояти кілька хвилин, перш ніж подавати страву до столу.

Якщо любите курку, спробуйте приготувати смачні гострі крильця.