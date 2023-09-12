Нічим не гірше за оливки: як приготувати дуже смачний маринований виноград на зиму

Такий виноград обійдеться дешевше за куповані оливки, а за смаком нічим їм не поступається.

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Будь-який святковий стіл складно собі уявити без оливок, які найчастіше використовують як закуску після мартіні, вина або чогось міцнішого. Проте не менш смачну закуску, яка стане альтернативою дорогим оливкам, можна приготувати й самостійно. Йдеться про маринований виноград. Оскільки зараз — розпал сезону, коли виноград масово дозріває в садах і є більш доступним за ціною, рекомендуємо скористатися рецептом на сайті Shuba і запастися на зиму такою заготовкою. Її можна використовувати для бутербродів, салатів і, як говорилося вище, просто як самостійну закуску.

Для консервування можна брати будь-який виноград, але краще все ж віддати перевагу ягодам без кісточок і не винних сортів.

Маринований виноград

Інгредієнти:

виноград — 200 г;

цукор — 2 ч. л;

вода — 1 склянка;

оцет — 20 мл;

сіль — 1/2 ч. л;

кориця мелена — 1/2 ч. л;

перець духмяний, горошок — 5 шт;

лавровий лист — 1 шт;

гвоздика — 4 шт.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно підготувати банки. Їх слід помити та простерилізувати, а металеві кришки прокип'ятити протягом 10 хвилин. Для закатки краще брати баночки об'ємом 0,5 літра.

Виноград промити, відокремити від гілочок і перебрати, після чого ягоди висипати в підготовлені банки.

Далі потрібно приготувати маринад. У каструлю висипати сіль, цукор, корицю, покласти лавровий лист, гвоздику і запашний перець. Усе це залити водою, поставити на вогонь і довести до кипіння, періодично помішуючи. Коли маринад закипить, влити оцет і кип'ятити ще від двох до п'яти хвилин.

Киплячим маринадом необхідно залити виноград у банках і накрити металевими кришками.

Потім банки з виноградом і маринадом поставити в каструлю, наповнену водою, на дно покласти невеликий рушник. Вода має доходити до плечиків банок.

Стерилізувати банки необхідно 10 хвилин після того, як вода закипить, після чого виноград потрібно одразу закатати кришками, перевернути й укутати до повного охолодження. Зберігати такий виноград краще в темному прохолодному місці.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані помідори холодним способом.