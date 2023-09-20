Ікра з буряка на зиму: простий рецепт смачної заготовки

Цю ікру можна просто їсти з хлібом, а можна додавати в борщ для кольору.

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Ікра з буряка на зиму — оригінальна закуска, яку можна готувати як із сирих, так і з варених овочів. Можна додати моркву, більше часнику або інші спеції до смаку.

Під час готування можна змінити пропорції. Із цією кількістю часнику ікра вийде гострою та смачною. Фокус розповість, як її приготувати.

Ікра з буряка

Інгредієнти:

буряк — 4 кг;

часник — 200 г;

цибуля ріпчаста — 0,5 кг;

помідори — 3 кг;

цукор — 1 склянка;

сіль — 3 ст. л.;

олія соняшникова — 2 склянки;

оцет 9% — 1 склянка;

перець червоний болгарський — 0,5 кг;

свіжа зелень (кріп, петрушка) — 100 грам.

Буряк вимийте, очистіть і натріть на тертці. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а перець — тонкою соломкою. Овочі поставте тушкувати в сотейнику на невеликому вогні.

Через 10 хвилин після того, як ви почали тушкувати овочі, потрібно додати пропущений через прес часник і рубану зелень. Тушкувати треба одну годину. А через пів години перемішайте овочі й додайте цукор і сіль.

Поки овочі тушкуються, можна простерилізувати банки й дати кришкам постояти в окропі. Щойно ікра готова, розкладіть її по банках, залийте оцтом, перемішайте й закрийте кришки.

Також ви можете приготувати смачну ікру з баклажанів і гарбуза.