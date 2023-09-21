Цікавий смак: рецепт намазки на хліб із несподіваним інгредієнтом

У цій намазці присутні солоні огірки, які й надають закусці пікантного смаку.

Related video

Якщо ви любите паштети, рієти і все, що можна намазати на тости, крекери або скибочки хліба, то ця намазка вам точно сподобається. Особливого смаку їй надають солоні огірочки та морква.

Цю овочеву намазку можна подавати як закуску на бутербродах, а можна наповнити нею порційні кошички з тіста.

Готується ця закуска швидко, а в її складі звичайнісінькі та бюджетні продукти. Фокус розповість, як її приготувати.

Намазка з солоними огірками

Інгредієнти:

солоні огірки — 3 шт;

одна цибулина;

одна середня морквина;

один зубчик часнику;

майонез, сіль, чорний мелений перець, рослинна олія.

Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками. Морквину помийте, почистіть і натріть на крупній тертці.

Обсмажте цибулю та моркву на олії до м'якості. Солоні огірки натріть на крупній тертці та відіжміть сік, що виділився. Додайте огірки на сковорідку й обсмажуйте з іншими овочами, поки не випарується весь сік. Займе це хвилин десять.

Після вимкніть вогонь і дайте овочам трохи охолонути.

Після викладіть їх у салатник і додайте до них майонез, часник, пропущений через прес, посоліть і поперчіть. Пробуйте, бо огірки вже солоні й пересолити дуже легко.

Перемішайте і ваша намазка готова. Можете додати до інших інгредієнтів ще зварене круто яйце.

Подавайте намазку на підсмажених шматочках чорного хліба.

Також ви можете спробувати приготувати ікру з буряка. Її можна приготувати про запас і ласувати навіть узимку.