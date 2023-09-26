Оригінальна страва за простим рецептом: хрусткі картопляні кульки

Це смачна альтернатива смаженій картоплі, або картопляному пюре.

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Якщо любите картоплю, то спробуйте приготувати ці смачні хрусткі картопляні кульки. Їх дуже легко приготувати, вони пахнуть м'ятою і перед ними дійсно неможливо встояти.

Подавайте їх свіжообсмаженими, дуже гарячими. Однак навіть у холодному вигляді ця страва прекрасна. Також їх можна запекти в духовці, якщо не хочете використовувати олію. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Картопляні кульки

Інгредієнти:

600 г картоплі;

1 яйце;

90 г панірувальних сухарів;

50 г тертого Парміджано Реджано;

2 гілочки м'яти;

арахісова олія для смаження (або будь-яка рослинна);

сіль, перець.

Щоб приготувати картопляні кульки, помийте велику картоплю і відваріть її в мундирі. Кладіть бульби в холодну підсолену воду. Готуйте їх, доки вони не стануть м'якими: це займе близько 40-45 хвилин залежно від розміру та сорту.

Злийте воду, дайте охолонути кілька хвилин, потім очистіть їх і розімніть товкачем для картоплі, зібравши отримане пюре в миску.

Додайте панірувальні сухарі, тертий пармезан, яйце і дрібно нарізану м'яту. Приправте сіллю та перцем і перемішайте все до отримання однорідної суміші. Дайте їй постояти мінімум 15 хвилин.

Взявши трохи пюре, злегка змоченими руками сформуйте кульки потрібного розміру і розкладіть їх по одній на деку. Обсмажте їх по кілька штук у каструлі з арахісовим маслом за температури 170 градусів і вийміть шумівкою.

Посоліть картопляні кульки, поки вони ще гарячі, і подавайте.

Якщо любите картоплю, також можете приготувати її в римському стилі: запечену в духовці з травами.