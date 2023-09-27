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Їжа

Найсмачніший вітамінний салат з капусти: як приготувати

Вітамінний салат, салат з капусти
Фото: Скриншот | Вітамінний салат

Цей салат готують із запасом, адже він чудово зберігається у холодильнику та стає тільки смачнішим.

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Нині сезон овочів та салатів, тому саме час готувати смачний вітамінний салат із капусти та солодких перців з пікантною заправкою.

Такий салат чудово зберігається у холодильнику, тому є сенс витратити час, приготувати його багато та просто діставати порції до вечері. Рецептом поділилась відома українська кулінарна блогерка _tanyushina_.

Салат виходить хрумким, солодким та ароматним. У холодильнику може зберігатись протягом місяця.

Вітамінний салат

Інгредієнти:

  • 1 качан капусти 1,5-2 кг;
  • 2 середніх морквини;
  • 2 середніх цибулини;
  • 2-3 червоні солодкі перці;
  • пучок кропу.

Для маринаду:

  • 210 мл олії;
  • 70 мл оцту 5%;
  • 140 мл води;
  • 100 г цукру;
  • 2 ст. л. солі.

Капусту шаткуємо і злегка перетираємо руками, цибулю нарізаємо чверть-кільцями, моркву тремо на тертці, перець нарізаємо соломкою.

Зелень нарізаємо. Всі овочі складаємо у велику каструлю чи миску.

Для маринаду з’єднуємо в каструльці всі інгредієнти та доводимо до кипіння. Заливаємо киплячим маринадом овочі та добре перемішуємо. Ставимо під прес на 2 години.

Потім салат треба перекласти в банки або контейнери та поставити в холодильник. Дайте йому постояти хоча б день, перш ніж куштувати. Але з кожним днем він ставатиме все смачнішим.

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