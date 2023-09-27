Перець для фарширування на зиму: простий рецепт смачної заготовки

Для приготування такого перцю потрібно брати міцні та пружні плоди, які не розлізуться під час бланшування.

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Якщо у вас на дачі або городі залишилося трохи болгарського перцю, саме час запастися ним для того, щоб узимку було що фарширувати. Такий перець легко приготувати за рецептом із блогу "Кулінарія". Для заготівлі краще брати великий перець без пошкоджень.

Перець для фарширування

Інгредієнти:

перець болгарський;

вода — 2 літри;

сіль — 1,5 ст. л;

цукор — 1,5 ст. л;

оцет (9%) — 50 г;

чорний перець горошком — 2-3 шт;

лавровий лист — 2-3 шт.

Спосіб приготування:

У перців видалити плодоніжки та серцевину з насінням. Промити їх усередині. Пробланшувати їх в окропі 3-4 хвилини. В ідеалі овочі не повинні сильно розм'якнути. Дати перцю злегка охолонути і скласти їх вертикально в банки, заздалегідь простерилізовані, отворами догори. Так маринад краще просочить перці. Укладати перці потрібно дуже акуратно, не трамбуючи, щоб вони не потріскалися.

Далі готуємо заливку. У каструлю налити воду, додати сіль і цукор, поставити на плиту. Довести до кипіння і кип'ятити на невеликому вогні близько трьох хвилин. Щоб перестрахуватися, якщо раптом води не вистачить, можна закип'ятити води в чайнику, щоб у разі чого долити.

У банку з перцями влити оцет, додати спеції й акуратно залити окропом із сіллю і цукром. Закатати банки, перевернути, укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати маринований перець.