Ніжний і простий яблучний пиріг від італійської бабусі: як приготувати

Такі м'які пироги з великою кількістю яблук готують по всій Італії. А тепер можете приготувати і ви.

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М'який яблучний пиріг, або бабусин яблучний пиріг — це класичний яблучний десерт, типовий для Італії.

Він дуже простий у приготуванні, і до нього входять прості й натуральні інгредієнти.

Смак може відрізнятися від сорту яблук, які ви оберете. Але він так само буде танути в роті та поширювати приголомшливий аромат.

Для його приготування ви можете використовувати всі види яблук, які у вас є і навіть змішати їх між собою. Рецептом пирога поділилися на сайті Tavolarte Gusto. Усі інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.

Яблучний пиріг

Інгредієнти:

3 великих яблука;

200 г борошна;

50 г топленого вершкового масла (або 50 г соняшникової олії);

150 г цукрового піску;

2 великих яйця кімнатної температури;

200 мл кулінарних вершків (які можна замінити рівною кількістю рикоти, грецького йогурту, маскарпоне або 120 г молока) кімнатної температури;

1 пакетик розпушувача (16 г);

1 пакетик ваніліну або насіння стручка ванілі чи ванільного екстракту;

терта цедра лимона (за бажанням);

2 столові ложки ванільного цукру + 1 велика чайна ложка меленої кориці (перед випічкою);

1 столова ложка цукрової пудри (для посипання готового пирога).

Насамперед дуже добре збийте яйця з цукром і ваніллю за допомогою електричного вінчика і, якщо хочете, додайте цедру лимона. Збивайте щонайменше 3 хвилини на дуже високій швидкості, поки не отримаєте легку та пінисту суміш.

Потім додайте остигле розтоплене вершкове масло або олію і продовжуйте перемішувати вінчиком.

На завершення додайте ложками борошно, попередньо змішане з просіяним розпушувачем, чергуючи його з ложками вершків кімнатної температури. Завжди перемішуйте на середній швидкості, поки інгредієнти не скінчаться.

Сире тісто має бути насиченим, оксамитовим, не надто рідким.

Тепер займіться яблуками. Вимийте їх, обсушіть, очистить від шкірки та наріжте скибочками. Нарешті, вилийте тісто в роз'ємну форму, попередньо змащену олією і посипану борошном. Розрівнюємо тісто, щоб не було нерівностей.

Розкладіть часточки яблук за радіусом, починаючи із зовнішнього боку, злегка втоплюючи їх у тісті. Викладіть яблуками всі порожні місця, щоб не було прогалин, намагаючись зберегти концентричну "конструкцію".

Посипте поверхню цукром і корицею.

Випікайте яблучний пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 45 хвилин. Час орієнтовний і може змінюватися на кілька хвилин залежно від вашої духовки. Завжди перевіряйте зубочисткою, перш ніж виймати пиріг із духовки.

Дістаньте з духовки, відкрийте форму і дайте м'якому яблучному пирогу охолонути, не виймаючи з форми близько 30 хвилин.

Посипте зверху цукровою пудрою. Його можна чудово зберігати за кімнатної температури протягом 3-4 днів.

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