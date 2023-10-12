Рулет "Мімоза": рецепт простого перекусу зі смаком улюбленої страви

Найкраще такий рулет робити на ніч, щоб він добре настоявся.

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Якщо у вас зранку є кілька зайвих хвилин, щоб приготувати не тільки сніданок, а й щось більш серйозне, рекомендуємо звернути увагу на рулет "Мімоза", способом приготування якого поділилися в блозі "Рецепти кожен день". Така страва стане чудовим перекусом протягом дня та урізноманітнить меню.

Рулет "Мімоза"

Інгредієнти:

лаваш – 3 листи;

майонез – 250 г;

яйце – 3 шт;

сир твердий – 150-200 г;

морква – 1 шт;

сайра – 1 банка;

кріп, зелена цибуля – за смаком.

Спосіб приготування:

Моркву відварити в підсоленій воді. Яйця зварити круто. Остудити та почистити.

Листи лаваша розкласти на столі. На один на крупній тертці натерти моркву, розрівнявши її по всій поверхні. На другий — на дрібній тертці натерти сир, на третій — розім'яти виделкою сайру. Кожен лист лаваша зверху посипати рубаною цибулею і кропом.

Перший лист згорнути рулетом, потім покласти його на край другого і далі згорнути. Далі так само вчинити і з третім листом. Загорнути рулет до кінця, покласти в пакет і відправити в холодильник на кілька годин. Краще такий рулет робити зранку на вечір, або ж готувати його ввечері, щоб до ранку він добре просочився. Під час подачі порізати на порційні шматочки.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулет із лаваша з куркою і сиром.