Печінка по-берлінськи: як приготувати вишукану страву від шеф-кухаря
Хоч цю страву і готують у дорогому ресторані, але нічого складного в ній немає.
Якщо хочете насолодитися вишуканою стравою від шеф-кухаря, зовсім необов'язково замовляти столик. Можна просто скористатися рецептом шеф-кухаря Мартіна Темліца зі Speisewirtschaft, ресторану, заснованого відомими м'ясниками Kumpel & Keule в Кройцберзі.
Печінка по-берлінськи — це дуже смачна страва з пікантним і вишуканим смаком, яка точно урізноманітнить ваше меню. Рецептом поділилися на сайті Euronews.
Спочатку страва мала довгу назву: "Теляча печінка з яблуком, цибулею і картопляним пюре", але зрештою її скоротили до простої і зрозумілої — Печінка по-берлінськи.
Печінка по-берлінськи
Інгредієнти:
- 240 г телячої печінки;
- 300 г очищеної картоплі;
- 2 зубчики часнику, очищених і подрібнених;
- 1 цибулина, очищена і нарізана;
- 100 г вершкового масла + ще для смаження;
- 100 мл червоного вина;
- 1 яблуко, очищене і нарізане тонкими скибочками;
- сіль, перець і цукор за смаком.
Поставте велику каструлю з киплячою водою, посоліть і варіть картоплю 20 хв. Після закінчення часу воду злийте, картоплю збережіть.
Тепер візьміть велику ємність, змішайте в ній приготовану картоплю, подрібнений часник і масло, акуратно розімніть, поки не отримаєте гарне пюре.
Розігрійте духовку до 70 градусів.
Нагрійте велику жароміцну сковорідку на сильному вогні, додайте 2 столові ложки вершкового масла і підсмажте скибочки печінки з кожного боку, доки вони не набудуть гарної скоринки та кольору. Тепер запікайте без кришки в духовці 15 хв.
Поки печінка готується в духовці, візьміть іншу сковорідку і нагрійте її до середнього вогню. Додайте нарізане яблуко і цибулю, трохи цукру і червоне вино, готуйте, поки вино не увариться вдвічі.
Тепер розкладіть усе на тарілці: спочатку пюре, потім зверху скибочки печінки і прикрасьте яблучно-цибулевим соусом.
Також ви можете приготувати дуже смачну печінку по-венеціанськи.