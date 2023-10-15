Макарони з гарбузовим соусом: оригінальна страва з простих інгредієнтів

Таку страву зазвичай готують у Неаполі і це дуже смачно.

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Якщо ви любите гарбуз і вже не знаєте, щоб смачного з нього приготувати, спробуйте макарони (пасту) з гарбузовим соусом.

Цим рецептом поділився Ніно Моска — неаполітанський шеф-кухар і метрдотель готелю Relais & Chateaux Il Bottaccio в самому серці Тоскани, Італія.

Він поділився класичним рецептом Pasta and Cocozza (Паста і гарбуз). Хай називає свою версію "Пастою з п'яти інгредієнтів": гарбуз, пеперончіно, петрушка, пармезан і перець.

Паста з гарбузом

Інгредієнти:

500 г мускатного гарбуза (він ніжніший і ароматніший);

300 г трубчастих макаронів;

2 зубчики часнику, очищених;

4 столові ложки нарізаної петрушки;

¾ чашки (чашка — це американська міра, що дорівнює 250 мл) сиру пармезан плюс ще трохи для подачі;

4 столові ложки оливкової олії;

сіль і перець;

пеперончино (перець чилі) — необов'язково, але настійно рекомендується.

Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, потім наріжте його кубиками приблизно 2 см.

У великій каструлі обсмажте цілі шматочки часнику та перцю чилі (якщо використовуєте). Коли він стане золотистим, видаліть часник і додайте гарбуз, помішуючи дві хвилини.

Тепер додайте достатньо води, щоб усе рясно покрити. Коли справа дійде до кипіння, додайте трохи солі. Варити щонайменше 15 хвилин, поки овочі не будуть добре приготовані.

Дістаньте з каструлі дві чашки вареного гарбуза і змішайте в блендері.

Тепер приготуйте макарони в тій самій каструлі (з гарбузом, що залишився). У середині приготування (час приготування до стану "аль денте") додайте в каструлю змішаний гарбузовий крем. Продовжуйте варити макарони до стану аль денте. За необхідності додайте ще води (гарячої), щоб домогтися бажаної кремоподібності (має бути схоже на гарне різотто). Нарешті, додайте нарізану петрушку і тертий сир Пармезан. Добре перемішайте, додайте сіль і перець за смаком і подавайте на суповій тарілці, додавши ще трохи пармезану.

Також ви можете приготувати гарбуз на зиму, якщо ви любите цей овоч з ароматною помаранчевою м'якоттю.