Гарбуз в олії: простий і смачний рецепт консервації
Гарбуз в олії — це смачна заготовка на зиму, яка точно вам сподобається.
Настає сезон гарбуза і час спробувати щось новеньке. Гарбуз в олії може бути смачною закускою, або гарніром до м'яса, риби на грилі чи омлету.
Смачно буде також спробувати її з теплим домашнім хлібом.
Для рецепта виберіть гарбуз середнього розміру з твердою і не дуже водянистою м'якоттю. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Заготовки в олії — ще й чудовий спосіб консервації: крім гарбуза, спробуйте також гриби в олії, перець в олії та баклажани в олії.
Гарбуз в олії
Інгредієнти:
- часник — 3 зубчики;
- лавровий лист — 2 штуки;
- гарбуз — 1 кг;
- вода — 1 л;
- білий винний оцет — 1 л;
- свіжий перець чилі;
- розмарин;
- оливкова олія.
Очистіть гарбуз від волокнистих залишків і зріжте шкірку. Наріжте м'якоть кубиками. Складіть у каструлю, залийте водою з оцтом і лавровим листом і доведіть до кипіння. Варіть п'ять хвилин.
Злийте воду з гарбуза через дрібне сито.
Підготуйте спеції: розмарин, перець чилі наріжте кільцями і часник наріжте навпіл.
Розкладіть кубики гарбуза в один шар і промокніть папером, що вбирає, або чистою тканиною. Дайте гарбузу висохнути.
Розлийте трохи олії в стерилізовані банки і почніть наповнювати їх гарбузом.
Чергуйте шари шматочків гарбуза зі спеціями, після долийте олією, щоб увесь гарбуз був нею вкритий. Закрийте і зберігайте банки в прохолодному місці, подалі від джерел світла і тепла.
Ви можете використовувати кукурудзяну олію замість оливкової олії: однак смак гарбуза буде менш інтенсивним.
Ви також можете приправити заготовку іншими спеціями і травами, такими як чебрець, розмарин, шавлія, ялівець, м'ята і перець горошком.
Після закриття гарбуз в олії можна зберігати 3-4 місяці в сухому прохолодному місці, подалі від джерел тепла. Після відкриття ви можете зберігати його в холодильнику 3-4 дні, але пам'ятайте, що скибочки гарбуза завжди мають бути добре вкриті олією.
Також ви можете приготувати смачні баклажани з часником і кропом.