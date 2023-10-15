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Їжа

Смачний торт із несподіваним інгредієнтом: як приготувати шоколадний торт "Гіннес"

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Фото: Скриншот | Торт Гіннес

Цей шоколадний торт готується з пивом Гіннес, що надає йому особливого аромату.

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Торт "Гіннес" — це м'який і смачний торт, приправлений пивом. Складається він із ніжного шоколадного бісквіта та крему з маскарпоне.

Шоколадний торт "Гіннес" — це справді смачний і красивий торт, який можна подати на стіл, можливо, у супроводі традиційної ірландської кави. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Торт Гіннес

Інгредієнти:

  • вершкове масло кімнатної температури 225 г;
  • тростинний цукор 350 г;
  • 4 яйця;
  • борошно 225 г;
  • какао-порошок гіркий 100 г;
  • пиво Гіннес 400 мл;
  • розпушувач для тортів 16 г.

Для крему:

  • маскарпоне 200 г;
  • свіжий сирний сир 200 г;
  • цукрова пудра 250 г.

Щоб приготувати шоколадний торт "Гіннес", просійте в миску борошно разом із розпушувачем і гірким какао. Потім помістіть м'яке вершкове масло і темно-коричневий цукор у миску. Перемішайте всі інгредієнти міксером, або руками.

Додаємо яйця по одному і продовжуємо перемішувати. Нарешті, повільно додайте пиво Guinness і перемішайте.

Змастіть вершковим маслом і застеліть роз'ємну форму для торта діаметром 22-24 см, яку потрібно застелити папером для випічки. І рівномірно розподіліть у ній тісто. Випікайте в гарячій духовці за температури 180° 1 годину 10 хвилин, потім дістаньте торт і дайте йому охолонути.

Тим часом приготуйте крем для покриття: змішайте маскарпоне з сиром Філадельфія і цукровою пудрою, збиваючи інгредієнти вінчиком, до отримання м'якого і щільного крему.

Вилийте крем на корж і розподіліть його лопаткою, утворюючи хвилі, що нагадують пивну піну.

Ваш шоколадний торт "Гіннес" готовий до подачі.

Якщо любите шоколадні торти, спробуйте приготувати оригінальний торт без борошна та дріжджів.