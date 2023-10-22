Салат із кабачками та морквою: рецепт апетитної заготовки на зиму

Такий салат стане гарним доповненням до гарнірів. Особливо смачний він із картоплею.

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Поки кабачки знову не злетіли в ціні, покваптеся приготувати ще один смачний салат, який довго не затримається на полиці із заготовками. Попри те, що сезон консервації вже практично закінчився, цю смакоту ви ще встигнете зробити, щоб порадувати рідних і близьких. Рецептом салату поділилися в блозі "Домашня консервація".

Кабачковий салат із морквою

Інгредієнти:

кабачки — 3 кг;

цибуля — 1 кг;

морква — 1 кг;

томатна паста — 3 ст. л.;

часник — 3 головки;

олія — 1 склянка;

цукор — 4-5 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.;

оцет 9% — 0,5 склянки.

Спосіб приготування:

Очищені кабачки нарізати невеликими кубиками. Моркву натерти на великій тертці, цибулю нарізати тонкими півкільцями.

Часник натерти на великій тертці або дрібно нарізати.

Кабачки перемішати з морквою та цибулею, залишити на кілька годин, щоб овочі пустили сік.

Перекласти все в каструлю, додати олію, сіль і цукор. Варити 15-20 хвилин до м'якості на середньому вогні, періодично помішуючи.

Потім додати до салату томатну пасту, часник і оцет, перемішати й варити ще 10 хвилин.

Гарячий салат розкласти в чисті стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути й укутати до повного охолодження, після чого винести їх у прохолодне темне місце.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Зимовий" із капусти.