Печериці у вершковому соусі: покроковий рецепт

Страва виходить дуже соковитою та смачною. Її можна просто їсти з хлібом, а можна як підливу додати до картопляного пюре або рису.

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Печериці у вершковому соусі — це страва, яка може бути як окремою позицією в меню, так і смачною добавкою до гарнірів. Завдяки інгредієнтам вона виходить поживною, добре втамовує голод і не залишає важкості в шлунку. Своїм перевіреним рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Печериці у вершковому соусі

Інгредієнти:

цибуля велика — 1 шт.;

часник — 2-3 зубчики;

печериці — 600 г;

вершки (20%-30%) — 200 мл;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

рослинна олія для смаження;

спеції: сіль, перець, гострий червоний перець — до смаку;

шпинат-бебі — 75-100 г.

Спосіб приготування:

Цибулю та часник почистити і дрібно нарізати. Гриби порізати великими пластинами. У мисці перемішати вершки та гірчицю.

У глибокій сковороді розігріти олію. Відправити туди цибулю, часник і, періодично помішуючи, смажити на середньому вогні до прозорості й м'якості. Потім додати порізані гриби, спеції, збільшити вогонь і, періодично помішуючи, смажити до випаровування рідини. Зменшити вогонь. Влити вершково-гірчичну суміш і, помішуючи, готуємо, поки маса злегка загусне. Додати шпинат і тушкувати ще кілька хвилин.

Під час подачі гриби можна посипати дрібно порубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні печериці зі сметаною на мангалі.