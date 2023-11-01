Майже вінегрет, але смачніший: рецепт овочевого салату з оселедцем
Якщо ви любите овочеві салати, то цей точно вам підійде.
Цей салат нагадує вінегрет, а трохи мексиканського смаку йому додає консервована кукурудза. До нього можна додати консервований тунець, або запечену курку, а якщо зробити його з філе маринованого оселедця, то він додасть оригінального приємного смаку. Рецептом поділилися на сайті LaMaistas.
Овочевий салат з оселедцем
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 200 г. філе оселедця;
- 150 г. консервованої квасолі (краще використовувати червону);
- 150 г. консервованої кукурудзи;
- 1 морква (середнього розміру);
- 1 червоний перець;
- 1 червона цибулина;
- 2 ст.л. оливкової олії;
- 1 ч. л. сушеного орегано;
- 0,5 ч. л. меленого кмину
- 0,5 ч. л. копченої паприки.
Моркву натріть на крупній тертці, а солодкий червоний перець — кубиками. На сковорідку налийте трохи оливкової олії, розігрійте, додайте моркву та перець і трохи обсмажте, щоб вони розм'якшилися, але не втратили форму.
Злийте маринад з оселедця, наріжте його довгими шматочками, покладіть у миску.
Консервовану квасолю і кукурудзу викладіть у сито, промийте під проточною водою, добре злийте воду і додайте до оселедця.
Цибулю очистить, дрібно наріжте і додайте до інших інгредієнтів.
У миску з підготовленими інгредієнтами додати моркву і перець, додати орегано, кмин, порошок паприки, полийте оливковою олією, додати нарізаний часник, якщо хочете, і добре перемішайте.
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