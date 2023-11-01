Майже вінегрет, але смачніший: рецепт овочевого салату з оселедцем

Якщо ви любите овочеві салати, то цей точно вам підійде.

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Цей салат нагадує вінегрет, а трохи мексиканського смаку йому додає консервована кукурудза. До нього можна додати консервований тунець, або запечену курку, а якщо зробити його з філе маринованого оселедця, то він додасть оригінального приємного смаку. Рецептом поділилися на сайті LaMaistas.

Овочевий салат з оселедцем

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г. філе оселедця;

150 г. консервованої квасолі (краще використовувати червону);

150 г. консервованої кукурудзи;

1 морква (середнього розміру);

1 червоний перець;

1 червона цибулина;

2 ст.л. оливкової олії;

1 ч. л. сушеного орегано;

0,5 ч. л. меленого кмину

0,5 ч. л. копченої паприки.

Моркву натріть на крупній тертці, а солодкий червоний перець — кубиками. На сковорідку налийте трохи оливкової олії, розігрійте, додайте моркву та перець і трохи обсмажте, щоб вони розм'якшилися, але не втратили форму.

Злийте маринад з оселедця, наріжте його довгими шматочками, покладіть у миску.

Консервовану квасолю і кукурудзу викладіть у сито, промийте під проточною водою, добре злийте воду і додайте до оселедця.

Цибулю очистить, дрібно наріжте і додайте до інших інгредієнтів.

У миску з підготовленими інгредієнтами додати моркву і перець, додати орегано, кмин, порошок паприки, полийте оливковою олією, додати нарізаний часник, якщо хочете, і добре перемішайте.

Також ви можете приготувати смачну оригінальну страву — картопляний салат зі сметаною.