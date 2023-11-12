Сосиска в тісті за 5 хвилин: рецепт дуже популярного перекусу нашвидкуруч

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Рецептів приготування сосиски в тісті існує дуже багато. Цей популярний перекус печуть у духовці, загортають у лаваш і готують його іншими способами. Сьогодні ми хочемо запропонувати новий рецепт цієї страви від кулінарної блогерки Юлії Симончук. За ним на приготування сосисок у тісті піде дуже мало часу, а на виході отримаєте все ті самі сосиски в тісті, смачні й ароматні.

Сосиска в тісті за 5 хвилин

Інгредієнти:

кефір — 300 мл;

яйце — 1 шт;

борошно — 250-300 г;

сіль, перець — за смаком;

сосиски — 10-15 шт.

Спосіб приготування:

Кефір вилити в глибоку миску, вбити туди ж яйце, посолити, поперчити і все добре перемішати, щоб сіль розчинилася. Потім просіяти в масу суку і знову все перемішати до однорідності.

Із сосисок зняти плівку, якщо така є, і викласти їх цілими в отримане тісто. Далі кожну сосиску разом із тістом за допомогою спеціальних кухонних щипців або двох виделок викласти на розігріту пательню з рослинною олією, обсмажити з усіх боків до рум'яної скоринки та викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Раніше Фокус писав, як приготувати сосиски в листковому тісті з сиром.