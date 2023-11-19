Риба, сир і авокадо: смачна намазка для тостів і бутербродів за кілька хвилин

Бутерброд із такою намазкою можна доповнити хамоном або іншими продуктами.

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Хочеться перекусити чимось смачненьким або поставити на стіл для гостей щось нове і цікаве? Тоді рекомендуємо вам приготувати дуже смачну намазку з тунця за перевіреним рецептом авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Результат вас приємно здивує. Оскільки свята не за горами, можна взяти його собі на замітку.

Намазка з тунця

Інгредієнти:

тунець консервований — 80 г;

авокадо — 2 шт;

вершковий сир — 2 ст. л;

лимон (цедра і сік) — за смаком;

сіль — за смаком;

петрушка — за смаком.

Спосіб приготування:

У глибоку миску викласти очищене авокадо. Для приготування закуски краще брати стигле та м'яке. Оптимальний варіант — авокадо сорту Хасс. З тунця злити рідину, додати вершковий сир, цедру і сік лимона, сіль, дрібно порубану зелень. Розім'яти виделкою до однорідної пасти.

Така намазка дуже смачна з підсмаженими тостами або скибочками багета. Зверху можна покласти шматочок хамона або що-небудь на свій смак.

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