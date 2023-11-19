Риба, сир і авокадо: смачна намазка для тостів і бутербродів за кілька хвилин
Бутерброд із такою намазкою можна доповнити хамоном або іншими продуктами.
Хочеться перекусити чимось смачненьким або поставити на стіл для гостей щось нове і цікаве? Тоді рекомендуємо вам приготувати дуже смачну намазку з тунця за перевіреним рецептом авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Результат вас приємно здивує. Оскільки свята не за горами, можна взяти його собі на замітку.
Намазка з тунця
Інгредієнти:
- тунець консервований — 80 г;
- авокадо — 2 шт;
- вершковий сир — 2 ст. л;
- лимон (цедра і сік) — за смаком;
- сіль — за смаком;
- петрушка — за смаком.
Спосіб приготування:
У глибоку миску викласти очищене авокадо. Для приготування закуски краще брати стигле та м'яке. Оптимальний варіант — авокадо сорту Хасс. З тунця злити рідину, додати вершковий сир, цедру і сік лимона, сіль, дрібно порубану зелень. Розім'яти виделкою до однорідної пасти.
Така намазка дуже смачна з підсмаженими тостами або скибочками багета. Зверху можна покласти шматочок хамона або що-небудь на свій смак.
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