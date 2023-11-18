Смачний і простий: рецепт салату з капустою та крабовими паличками

Такий салат із капустою, кукурудзою та крабовими паличками підійде навіть для святкового столу.

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Салат із капустою, найсезоннішим осінньо-зимовим овочем, консервованою кукурудзою та крабовими паличками — це простий і смачний салат, який підійде і для вечері, і для святкового столу. І його неймовірно просто приготувати. Фокус розповість як.

Салат із крабових паличок і свіжої капусти

Інгредієнти:

4 яйця;

білокачанна капуста — 250 г;

банка консервованої кукурудзи;

два свіжих огірки;

крабові палички — 400 г;

кріп, майонез, сіль.

Яйця для салату відваріть круто. Залийте холодною водою і доведіть до кипіння на сильному вогні. Варіть 10 хвилин, потім залийте холодною водою. Так жовток залишиться яскравим.

Білокачанну капусту тонко наріжте і складіть у велику миску. Трохи посоліть і помніть руками, щоб вона стала м'якшою і пустила сік.

Огірки наріжте соломкою, з кукурудзи злийте рідину. Крабові палички наріжте соломкою.

Яйця очистіть, дрібно порубайте або натріть на крупній тертці.

Капусту відіжміть і перекладіть в іншу велику миску. Додайте підготовлені крабові палички, яйця, дрібно нарізаний кріп, кукурудзу та свіжі огірки.

Посоліть, додайте майонез і перемішайте. Викладіть у салатник і відразу подайте на стіл. Можна урізноманітнити смак, додавши трохи лимонної цедри та лимонного соку, або додайте часник, пропущений через прес.

А білокачанну капусту можна замінити пекінською капустою, або хрустким салатом айсберг.

Також ви можете приготувати смачний салат "Здоров'я".