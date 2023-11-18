Смачний і простий: рецепт салату з капустою та крабовими паличками
Такий салат із капустою, кукурудзою та крабовими паличками підійде навіть для святкового столу.
Салат із капустою, найсезоннішим осінньо-зимовим овочем, консервованою кукурудзою та крабовими паличками — це простий і смачний салат, який підійде і для вечері, і для святкового столу. І його неймовірно просто приготувати. Фокус розповість як.
Салат із крабових паличок і свіжої капусти
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- білокачанна капуста — 250 г;
- банка консервованої кукурудзи;
- два свіжих огірки;
- крабові палички — 400 г;
- кріп, майонез, сіль.
Яйця для салату відваріть круто. Залийте холодною водою і доведіть до кипіння на сильному вогні. Варіть 10 хвилин, потім залийте холодною водою. Так жовток залишиться яскравим.
Білокачанну капусту тонко наріжте і складіть у велику миску. Трохи посоліть і помніть руками, щоб вона стала м'якшою і пустила сік.
Огірки наріжте соломкою, з кукурудзи злийте рідину. Крабові палички наріжте соломкою.
Яйця очистіть, дрібно порубайте або натріть на крупній тертці.
Капусту відіжміть і перекладіть в іншу велику миску. Додайте підготовлені крабові палички, яйця, дрібно нарізаний кріп, кукурудзу та свіжі огірки.
Посоліть, додайте майонез і перемішайте. Викладіть у салатник і відразу подайте на стіл. Можна урізноманітнити смак, додавши трохи лимонної цедри та лимонного соку, або додайте часник, пропущений через прес.
А білокачанну капусту можна замінити пекінською капустою, або хрустким салатом айсберг.
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