Без шкоди для фігури: рецепт салату "Здоров'я"

Для заправки салату можна взяти як грецький йогурт, так і звичайну сметану.

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Смачний, поживний салат, який втамовує голод і не шкодить фігурі, — хіт будь-якого столу, особливо для тих, хто намагається скинути зайві кілограми. Рекомендуємо приготувати страву, що відповідає всім перерахованим критеріям, за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян.

Салат "Здоров'я"

Інгредієнти:

відварна куряча грудка – 300 г;

огірок свіжий – 1 шт;

зелене несолодке яблуко – 1 шт;

консервована кукурудза – 200 г;

грецький натуральний йогурт (або сметана);

діжонська (зерниста) або звичайна гірчиця – 1-2 ч. л;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварену в підсоленій воді курячу грудку порізати соломкою, висипати в глибоку миску. Огірок за бажанням можна почистити від шкірки і теж порізати соломкою. Яблуко, як і огірок, можна почистити за бажанням, а потім подрібнити, порізавши кубиками або соломкою.

Усі інгредієнти перемішати, додати туди ж кукурудзу, попередньо зливши рідину, і заправити грецьким йогуртом або сметаною, змішаними з гірчицею, сіллю і перцем.

Салат виходить дуже смачним, соковитим і ситним. Найголовніше, що він не відбивається зайвими сантиметрами на талії.

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