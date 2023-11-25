Смачна солянка від українського шеф-кухаря: простий рецепт

Восени хочеться зігріваючого та ситного супу. І найкраще на цю роль підходить солянка.

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Солянка славиться, як один із самих популярних супів в меню. І як один із самих популярних зимних супів. І ньому багато м'яса, пікантність йому надають мариновані огірки та каперси. Каперси, до речі, дуже пасують до солянки. Рецептом поділилась шеф-кухар Валентина Саєнко.

Кількість інгредієнтів розрахована на каструлю в 5 літрів. М'яс краще брати яловичину, чи телятину. Підійдуть телячі ребра, можна взяти навіть курку, чи індичку.

Солянка

Інгредієнти:

м’ясо — 1 кг;

копченості та ковбаси — 600 г;

солоний огірок (бажано хрумкий) — 200 г;

оливки без кісточки — 100 г;

каперси — 50 г;

одна цибулина;

одна морква;

два червоних солодких перці;

перець чілі — 10 г;

часник — 5-7 зубчиків;

томати у власному соку — 1 банка (400 г);

перець, лавровий лист, копчена паприка.

В першу чергу відварюємо телятину. Шеф-кухар рекомендує варити суп на другій воді. Тобто перший раз залийте м'ясо холодною водою, дайте закипіти та вилийте воду, промивши м'ясо. Знов залийте водою і варіть бульйон. На це піде близько години.

Цибулю дрібно поріжте, моркву натріть. Болгарські солодкі перці почистьте, поріжте та киньте у блендер. До перців додайте часник, томати й чілі. Все це є перебийте в однорідну масу.

Всі ковбаси поріжте однаковими кубиками. Гарний набір: це мисливські ковбаски, салямі, копчена курка. Можна взяти й бастурму.

Цибулю обсмажте з морквою, через декілька хвилин додайте копчене м’ясо і добре підсмажте. Додайте порізані солоні огірки. Смажте ще кілька хвилин і залийте томатно-перцевим соусом.

Якщо ви брали не ребра, то треба дістати м'ясо з бульйону і наріжте кубиками та покладіть його назад. Далі додайте засмажені овочі, м'ясо з огірками та соусом. Солянку можна не солити, просто додати розсіл з огірків та каперсів до свого смаку. Останнім додайте копчену паприку.

Солянка готова. Подавайте її зі сметаною, шматочком лимона та оливками. Але смачніша вона буде, коли настоїться.

Також ви можете приготувати смачний томатний суп за американським рецептом.