Швидкі пиріжки без замісу тіста: покроковий рецепт

На приготування таких пиріжків піде не більше пів години.

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Пиріжки з м'ясом — смачна і дуже поживна страва, яка прикрасить будь-які вихідні. Якщо пиріжків хочеться, а бажання місити тісто і возитися з начинкою немає, дуже рекомендуємо скористатися простим і перевіреним рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян. Приготовлені таким способом пиріжки — не менш смачні, ніж класична випічка.

Швидкі пиріжки з м'ясом

Інгредієнти:

круглий лаваш або тортильї — 3 шт;

яловичий або курячий фарш — 350-400 г;

цибуля — 1 шт;

зелень (петрушка, кріп, кінза);

сир — 50-80 г.

Для кляру:

яйця — 2-3 шт;

сметана — 1 ст. л;

борошно — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Лаваш порізати на дві частини. Фарш змішати з подрібненою цибулею та зеленню. Півколо лаваша змастити тонким шаром фаршу і скласти в трикутники. Можна на фарш викласти рівномірно шар протертого сиру.

Яйця збити зі сметаною та борошном до однорідності. Кожен трикутник вмочити в кляр і обсмажити на невеликій кількості рослинної олії під закритою кришкою з двох боків, періодично перевертаючи. Приблизно через 10-15 хвилин фарш усередині буде вже готовий. Вогонь на плиті не потрібно робити занадто сильним, щоб пиріжки не пригоріли.

Приготовані таким способом пиріжки виходять дуже ситними та соковитими. Їхній смак нікого не залишить байдужим.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві пиріжки з шинкою і сиром.