Салат "Жозефіна": рецепт яскравої страви для святкового столу

Щоб салат був ще смачнішим і соковитішим, пожержіть його перед подачею кілька годин у холодильнику.

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Напередодні різдвяних і новорічних свят продовжуємо ділитися новими і цікавими рецептами салатів, яких, як відомо, на столі ніколи не буває багато. Сьогодні пропонуємо вам легкий і дуже смачний салат "Жозефіна". Як його приготувати, розповіла і показала кулінарна блогерка Христина Азізян.

Салат "Жозефіна"

Інгредієнти:

відварене куряче філе (можна взяти і стегенце, і грудку) – 300 г;

курячі яйця, зварені круто, – 2 шт;

гриби, смажені на рослинній олії, – 300 г;

великий помідор – 1 шт;

твердий сир – 80 г;

зелена цибуля;

сіль, чорний перець – за смаком;

майонез або сметана – 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо порізати кубиками або смужками, скласти в глибокий посуд. Туди ж відправити гриби. Після смаження їх необхідно викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. Помідор порізати кубиками. Якщо м'якоть занадто соковита, приберіть її та поріжте тільки стінки помідора.

Сир порізати кубиками, цибулю півкільцями або кубиками. Якщо не любите гіркоту, залийте порізану цибулю на кілька хвилин окропом.

Усі інгредієнти змішати, додати дрібно порубану зелену цибулю, заправити сметаною або майонезом і перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати неймовірно смачний салат "Рекордсмен".