М'який яблучний пиріг: смачна випічка за простим рецептом
Це класичний рецепт яблучного пирога.
Цей рецепт точно сподобається любителям яблучних пирогів. Він виходить неймовірно м'яким і насиченим на смак.
Якщо ви любите більш інтенсивні смаки, ви можете замінити в рецепті цукрову пудру дрібкою кориці. А для воістину чарівного смаку поєднуйте цей яблучний пиріг зі збитими вершками, заварним кремом або морозивом. Зберігати цей торт можна день-два під скляним ковпаком або накривши харчовою плівкою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
М'який яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 300 г борошна;
- 16 г розпушувача;
- 150 г цукру;
- 3 яйця;
- 100 г м'якого вершкового масла;
- 100 мл молока;
- 4 яблука;
- цедра 1 лимона;
- 1 щіпка солі.
Почніть готувати яблучний пиріг з того, що збийте м'яке вершкове масло з цукровим піском у мисці до отримання пінистої суміші.
Додайте яйця по одному, молоко і цедру лимона. Добре перемішуйте після кожного додавання.
Додайте просіяне борошно і розпушувач, потім перемішайте лопаткою. Також додайте дрібку солі.
Яблука очистить, наріжте не надто великими кубиками та додайте в суміш, ретельно перемішуючи. Помістіть усе в круглу форму з діаметром 24 сантиметри, змащену олією і посипану борошном, добре розрівнявши ложкою.
Випікайте в розігрітій до 180° духовці приблизно 40 хвилин або доки зубочистка, встромлена в центр пирога, не виходитиме чистою. Дістаньте з духовки та дайте повністю охолонути, перш ніж виймати з форми. Подавайте яблучний пиріг, посипавши цукровою пудрою.
Також ви можете приготувати дуже смачний яблучний пиріг за рецептом італійської бабусі.