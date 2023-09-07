Яблучний пиріг без масла: лише 15 хвилин підготовки, а через годину чарівний результат

М'який і ароматний яблучний пиріг — це десерт, який найбільше дасть вам змогу згадати своє дитинство. А ще під час його приготування можна обійтися без масла.

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У цій версії яблучного пирога від кондитерів сайту Cucchiaio пропонується використовувати коричневий цукор. Цей рецепт дуже простий, йому не потрібно масла, приготування до випікання займе всього 15 хвилин. Цей рецепт підходить для людей із нестерпністю лактози, але смак сподобається всім. Для цього рецепта виберіть злегка водянистий сорт яблук, що ідеально підходить для приготування в духовці.

Яблучний пиріг без масла

Інгредієнти на 6-8 порцій:

350 г борошна;

3 яйця кімнатної температури;

200 г цільного тростинного цукру;

5 яблук;

1 лимон;

1 пакетик розпушувача;

1 чайна ложка порошку кориці;

80 мл рослинної олії (в ідеалі кукурудзяної);

130 мл води;

цукрова пудра для прикрашання.

Щоб приготувати яблучний пиріг без масла, почніть очищати 3 яблука і нарізати їх шматочками. Збризніть їх лимонним соком, щоб уникнути окислення. Зберіть цукор у велику миску і залийте яйця. Перемішайте все електричним міксером до отримання набряклої та пінистої маси, а потім повільно додавайте попередньо змішані олію та воду, продовжуючи перемішувати.

Потім додайте просіяне борошно і розпушувач і перемішайте ручним або електричним вінчиком. Додайте кубики яблук і корицю та перемішайте їх із тістом лопаткою повільними рухами знизу вгору. Як варіант, за бажання можна замінити корицю дрібно натертою цедрою лимона.

Перекладіть суміш у роз'ємну форму діаметром 21-22 см, застелену пергаментним папером. Ретельно вимийте яблуко, що залишилося, і наріжте його дуже тонкими скибочками за допомогою мандоліни. Потім розкладіть їх на поверхні торта, утворюючи концентричні кола, злегка перекриваючи одне одного. Випікати в розігрітій духовці за температури 180° градусів близько години або принаймні до повної готовності: вставте в корж зубочистку, вона має вийти сухою і чистою.

Дістаньте пиріг із духовки та дайте йому охолонути, перш ніж виймати його з форми й переносити на решітку. Коли він повністю охолоне, посипте яблучний пиріг без масла цукровою пудрою і подавайте.

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