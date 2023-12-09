Як очистити рибу від луски без ножа за одну хвилину — ефективний лайфхак

Річкова риба — смачний і корисний продукт. Але необхідність її чистити часом утримує від бажання готувати рибу. Розповімо простий спосіб, як почистити річкову рибу від луски за одну хвилину.

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Як швидко почистити рибу від луски

Щоб швидко зняти луску з річкової риби, потрібно виконати такі дії:

Поставте на вогонь велику каструлю з водою і доведіть її до кипіння. Покладіть рибу в мийку і не забудьте закрити злив у каналізацію спеціальною решіткою, щоб він не забився від рибної луски. Облийте за допомогою ковша повністю всю рибину крутим окропом. Нетривала термічна обробка ніяк не вплине на смак риби, а ось луска від неї відстане моментально. Зніміть відсталу луску з риби просто руками — після обробки окропом це робиться дуже легко без будь-яких інструментів. Промийте рибину під проточною водою, змивши залишки луски в мийку. Зберіть луску і викиньте її у відро для сміття.

Якщо з якихось причин ви не можете нагріти воду, наприклад на рибалці, можна просто замочити її в холодній воді на 15 — 20 хвилин. Хоч це і не настільки ефективний метод, як у випадку з окропом, але все одно так почистити рибу буде значно легше.

Щоб швидко позбутися рибного запаху, який залишився на руках і посуді, протріть їх соком лимона або оцтом. Також можна обробити їх господарським милом.

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