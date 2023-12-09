Кулінарні поради: 5 продуктів, які не можна готувати на чавунній сковороді

Чавунна пательня дуже пориста, тому сильно вбирає запахи їжі, а нова пательня має пройти кілька циклів приготування і чищення, щоб до неї перестали прилипати деякі продукти.

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Хоча чавунна сковорідка може прослужити вам усе життя, можливо, це ваш найвибагливіший кухонний інструмент. Про те, які продукти краще уникати на ній готувати, розповів сайт RealSimple.

Яйця

Оскільки нова чавунна сковорода неймовірно пориста, яйця — це, мабуть, найгірше, що можна на ній приготувати. Мало того, що ваші яйця приготуються нерівномірно, але ви витратите весь ранок, зішкрібаючи рештки яєць із дна сковороди. Однак згодом, коли ваша чавунна сковорода пройде "обкатку" на кухні, ви зможете приготувати на ній чудову яєчню і пишну фритату.

Риба (деякі сорти)

Гарне практичне правило — готувати на чавунній пательні тільки товстіші шматки риби. Стейки з тунця ідеально підходять для обсмажування і витримують високу температуру. Але ніжні види риби, такі як камбала, тріска і навіть лосось, найімовірніше, прилипнуть до сковороди. Крім того, вам буде необхідно ретельно очистити сковороду після приготування будь-якого виду риби, інакше ваша наступна страва може набути цього суперечливого рибного смаку.

Десерти

Як згадувалося вище, чавунні сковорідки неймовірно пористі, а це означає, що вони зберігають смак страв, які в них готувалися, якщо їх недостатньо добре почистити. Отже, хоча велика пательня виглядає ідеальною для приготування фруктового пирога або сирної запіканки, ви маєте переконатися, що її було ретельно очищено від попередньої страви, перш ніж використовувати чавунну пательню для приготування десерту.

Кислі продукти

Чавунні сковорідки та кислі продукти просто несумісні. Якщо ви готуєте насичений томатний соус, тушковане у вині м'ясо або маринад на основі лимона, вам варто взяти посуд із нержавійки або кераміки. Кислі продукти вступають у хімічну реакцію з чавуном, унаслідок чого ваша страва може отримати неприємний присмак, а вже про шкоду здоров'ю можна навіть не говорити.

Продукти із сильним запахом

Коли справа доходить до приготування їжі на чавунному посуді, завжди корисно враховувати те, які інгредієнти ви використовуєте. Той факт, що до сковороди нічого не прилипне, не означає, що вона не пропахне ароматами їжі, яку ви готуєте. Страви з інгредієнтами із сильним запахом, такими як каррі або кмин, краще готувати в іншому посуді, щоб уникнути клопоту з чищенням.

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