Чи справді наш посуд підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера: розповідають учені

Останнім часом усе більше повідомлень про те, що посуд для приготування їжі може виявитися небезпечним для нашого здоров'я. Чи це так насправді?

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Чи може алюмінієвий посуд призвести до деменції? Чи дійсно сковороди з антипригарним покриттям є токсичними? І чи варто побоюватися за здоров'я, використовуючи подряпані каструлі? Останнім часом подібні заголовки з'являються все частіше, і вчені вирішили поставити крапку в усіх цих "страшилках", пише Science Alert.

Хороші новини полягають у тому, що основна хімічна речовина, яка використовується для виготовлення сковорід із антипригарним покриттям, більше не використовується, а алюміній насправді не пов'язаний із ризиком розвитку деменції.

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За словами професора Мельбурнського королівського технологічного інституту Олівера Джонса, сьогодні для виготовлення кухонного начиння використовується безліч матеріалів, у тому числі чавун, неіржавна сталь, мідь, антипригарне покриття та кераміка. І, більшою мірою, всі вони безпечні для людини. Вчені відзначають, що вибір матеріалу, по суті, більше залежить від того, який ви кухар, а не ризику для здоров'я, пов'язаного з матеріалами.

Сковороди з антипригарним покриттям

Цей посуд для приготування їжі є одним з найпопулярніших — їжа з меншою ймовірністю прилипне до поверхні, і вам знадобиться значно менше олії. Крім того, їх набагато легше чистити, на відміну від тих же чавунних.

Водночас сковороди з антипригарним покриттям, як правило, перебувають у верхній частині небезпечного кухонного начиння. Це з побоюваннями щодо використання "вічних хімікатів".

Вічні хімікати — загальна назва для пер- і поліфторалкильних речовин, які належать до сімейства штучних хімікатів на основі вуглець-фтористих зв'язків. Свою сумну славу вони набули ще 2019 року, після виходу фільму "Темні води", який розповідає історію американського міста, забрудненого перфтороктановою кислотою.

Наша стурбованість здебільшого пов'язана з використанням PFOA для створення антипригарного покриття. Однак важливо розуміти, що виробники відмовилися від використання PFOA ще 10 років тому, у 2013 році. Джонс також зазначає, що навіть коли речовину активно використовували, вона представляла невеликий ризик, як і тефлон.

Чому наш посуд безпечний

Важливо розуміти, що тефлон стабільний у разі нагрівання до температур, які використовуються для приготування їжі. Він починає псуватися під час нагрівання вище ніж 260°C — у цей момент він здатний виділяти пари. Однак більшість людей, як правило, готують на нижчих температурах.

Крім того, Джонс зазначає, що рівні концентрації цих хімічних речовин на нашій кухні та в навколишньому середовищі набагато нижчі від тих, які могли б уплинути на наше здоров'я. І все ж таки, якщо ваша сковорода з антипригарним покриттям подряпана, гарною ідеєю буде замінити її новою. Однак, так чи інакше, ви не отримаєте руйнівну дозу PFAS від вечері.

Алюмінієвий посуд і деменція

Ця теорія з'явилася ще в 1965 році, коли вчені виявили, що годування кроликів їжею з високим вмістом алюмінію викликає зміни в мозку кроликів, що нагадує хворобу Альцгеймера. Однак пізніше вчені виявили, що це твердження було не правильним.

Пізніше з'явилося повідомлення про те, що в деяких людей із деменцією виявили високий рівень металів, у тому числі алюмінію. Однак знайти першоджерело цього твердження так і не вдалося. Проте міф уже зародився.

Професор Джонс відзначає, що наразі не існує переконливих доказів того, що вплив алюмінію може викликати деменцію будь-якого типу, у тому числі і хворобу Альцгеймера.

Мідний посуд

Мідний посуд — це не лише красиво, а й надзвичайно зручно. Мідь є відмінним провідником тепла, тому рівномірно нагрівається, що надзвичайно корисно для приготування делікатних страв, що вимагають дотримання температурного режиму.

Насправді вживання їжі з високим вмістом міді може призвести до нудоти, блювоти й пошкодження печінки. Проте реальність така, що з наших каструль і сковорідок ми не отримуємо стільки міді, у кращому разі мікроелементи.

Джонс зазначає, що більша частина мідного посуду має нереактивне покриття, таке як неіржавна сталь або олово, що запобігає потраплянню слідів міді в їжу.

Чавун, неіржавна сталь і керамічний посуд

Чавун, неіржавна сталь і керамічний посуд є відмінними варіантами через те, що вони довговічні, не вступають у реакцію та легко миються. Проте є свої недоліки. Наприклад, чавун важкий і може нерівномірно нагріватися, а кераміку можна легко пошкодити.

У дешевих каструлях із неіржавної сталі нікель та інші метали потенційно можуть потрапити з каструлі у вашу їжу, але це дуже малоймовірно, якщо виробник не зрізає кути й не використовує низькоякісну неіржавну сталь.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено спосіб очистити воду й ґрунт від "вічних хімікатів": знадобиться мило та розчинник.