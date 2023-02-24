Действительно ли наша посуда повышает риск развития болезни Альцгеймера: рассказывают ученые

В последнее время все больше сообщений о том, что посуда для приготовления пищи может оказаться опасной для нашего здоровья. Так ли это на самом деле?

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Может ли алюминиевая посуда привести к деменции? Действительно ли сковороды с антипригарным покрытием являются токсичными? И стоит ли опасаться за здоровье, используя поцарапанные кастрюли? В последнее время подобные заголовки появляются все чаще и ученые наконец-то решили поставить точку во всех этих "страшилках", пишет Science Alert.

Хорошие новости заключаются в том, что основное химическое вещество, которое используется для изготовления сковород с антипригарным покрытием, больше не используется, а алюминий на самом деле никак не связан с риском развития деменции.

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По словам профессора Мельбурнского королевского технологического института Оливера Джонса, сегодня для изготовления кухонной утвари используется множество материалов, в том числе чугун, нержавеющая сталь, медь, антипригарное покрытие и керамика. И, по большому счету, все они являются безопасными для человека. Ученые отмечают, что выбор материала, по сути, больше зависит от того, какой вы повар, а не от риска для здоровья, связанного с материалами.

Сковороды с антипригарным покрытием

Эта посуда для приготовления пищи является одной из наиболее популярных — пища с меньшей вероятностью прилипнет к поверхности и вам потребуется значительно меньше масла. Кроме того их намного легче чистить, в отличии от тех же чугунных.

В то же время сковороды с антипригарным покрытием, как правило, находятся в верхней части опасной кухонной утвари. Это связано с опасениями по поводу использования "вечных химикатов".

Вечные химикаты — общее название для пер- и полифторалкильных веществ, которые относятся к семейству искусственных химикатов на основе углерод-фтористых связей. Свою печальную славу они обрели еще в 2019 году, после выхода фильма "Темные воды", который рассказывает историю американского города, загрязненного перфтороктановой кислотой.

Наша обеспокоенность в большинстве своем связана с использованием PFOA для создания антипригарного покрытия. Однако важно понимать, что производители отказались от использования PFOA еще 10 лет назад, в 2013 году. Джонс также отмечает, что даже, когда вещество, активно использовалось, оно представляло небольшой риск, как и тефлон.

Почему наша посуда безопасна

Важно понимать, что тефлон стабилен при нагревании до температур, которые обычно используются для приготовления пищи. Он начинает портиться при нагревании выше 260° C — в этот момент он способен выделять пары. Однако большинство людей, как правило, готовят на более низких температурах.

Более того, Джонс отмечает, что уровни концентрации этих химических веществ на нашей кухне и в окружающей среде намного ниже тех, которые могли бы оказать воздействие на наше здоровье. И все же, если ваша сковорода с антипригарным покрытием поцарапана, хорошей идеей будет заменить ее новой. Однако так или иначе, вы не получите разрушительную дозу PFAS от ужина.

Алюминиевая посуда и деменция

Данная теория появилась еще в 1965 году, когда ученые обнаружили, что кормление кроликов пищей с высоким содержанием алюминия вызывает изменения в мозгу кроликов, напоминающее болезнь Альцгеймера. Однако позже ученые обнаружили, что это утверждение было не верно.

Позже появилось сообщение о том, что у некоторых людей с деменцией обнаружили высокий уровень металлов, в том числе алюминия. Однако найти первоисточник данного утверждения так и не удалось. Однако миф уже зародился.

Профессор Джонс же отмечает, что на данный момент не существует убедительных доказательств того, что воздействие алюминия может вызвать деменцию любого типа, в том числе и болезнь Альцгеймера.

Медная посуда

Медная посуда — это не только красиво, но и чрезвычайно удобно. Медь является отличным проводником тепла, а потому равномерно нагревается, что чрезвычайно полезно для приготовления деликатных блюд, требующих соблюдения температурного режима.

В действительности употребление пищи с высоким содержанием меди может привести к тошноте, рвоте и даже повреждению печени. Однако реальность такова, что из наших кастрюль и сковородок мы не получим столько меди, в лучшем случае — микроэлементы.

Джонс отмечает, что большая часть медной посуды имеет нереактивное покрытие, такое как нержавеющая сталь или олово, что предотвращает попадание следов меди в пищу.

Чугун, нержавеющая сталь и керамическая посуда

Чугун, нержавеющая сталь и керамическая посуда являются отличными вариантами из-за того, что они долговечны, не вступают в реакцию и легко моются. Однако есть и свои недостатки. Например, чугун тяжелый и может нагреваться неравномерно, а керамику можно легко повредить.

В дешевых кастрюлях из нержавеющей стали никель и другие металлы потенциально могут попасть из кастрюли в вашу еду, но это очень маловероятно, если только производитель не срезает углы и не использует низкокачественную нержавеющую сталь.

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