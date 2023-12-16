Смачний і ніжний десерт: рецепт сирного торта з виноградом
Сирний торт із виноградом — ідеальний рецепт до чаю.
Якщо любите бісквітні торти та сирний крем, цей рецепт точно припаде вам до душі. Приготований таким чином сирний крем можна подавати окремо, в креманках, зі свіжими фруктами, або використовувати для іншої випічки. Виноград краще вибирати без кісточок, але можна змінити рецепт і взяти інші фрукти — персики, абрикоси, інжир, хурму. Можна використовувати і ягоди на кшталт полуниці, малини, ожини, лохини, або просто їх змішати. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.
Сирний торт із виноградом
Інгредієнти:
- виноград світлий — 300 г;
- виноград темний — 300 г;
- сир — 500 г;
- вершки 33% — 250 мл;
- цукор — 2/3 склянки;
- жовтки — 2 шт;
- сік одного лимона;
- желатин — 40 г;
- мигдальні пелюстки — 100 г.
Для тіста:
- борошно — 3/4 склянки;
- 4 яйця;
- цукор — 1/2 склянки;
- картопляний крохмаль — 2 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- вершкове масло для змащування форми.
Духовку розігрійте до 200 градусів. Змастіть боки форми діаметром 22 см вершковим маслом і присипте борошном. На дно форми покладіть вирізане коло з пергаменту.
Відокремте жовтки від білків. Жовтки з половиною цукру і 2 столовими ложками теплої води збийте в пишну світлу масу. Білки збийте в піну, додайте цукор, що залишився, і продовжуйте збивати до піків.
Акуратно змішайте збиті білки з жовтками. Борошно просійте з картопляним крохмалем і розпушувачем і акуратно вмішайте в яєчну масу лопаткою.
Тісто викладіть у підготовлену форму і випікайте пів години. А потім дістаньте і залиште застигати.
А тепер готуйте крем. Сир збийте до однорідності з жовтками, лимонним соком і цукром. Желатин замочіть у 150 мл холодної води і залиште до набрякання. Підігрійте желатин на повільному вогні, поки не розчиниться. І трохи остудіть. Збийте вершки, влийте желатин у сирну суміш, добре перемішайте, додайте вершки і знову перемішайте.
Відкладіть третину крему. У той, що залишився, додайте трохи винограду. Дістаньте корж із форми та розріжте на два коржі. На нижній викладіть крем із виноградом і розрівняйте лопаткою.
Накрийте другою частиною бісквіта.
Змастіть усю поверхню торта кремом, розкладіть виноград і обсипте боки торта мигдальними пелюстками.
Також ви можете приготувати класичний торт Захер.